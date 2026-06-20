Koeman valora la reacción de Países Bajos contra Suecia tras empatar con Japón

El seleccionador neerlandés, Ronald Koeman, expresó este sábado su satisfacción por la goleada de su equipo 5-1 contra Suecia y afirmó que el combinado Oranje reaccionó de la mejor forma posible tras el decepcionante empate 2-2 en el debut en el Mundial contra Japón.

"Estoy muy satisfecho, sobre todo por la forma como jugamos. Estuvimos agresivos sin la pelota y hemos creado muchas ocasiones", declaró Koeman tras la goleada neerlandesa, en partido de la segunda jornada del Grupo F disputado en Houston.

Koeman destacó la importancia de sumar los tres puntos tras el empate en el debut contra Japón. "Reaccionamos de la mejor manera posible. Después del empate contra Japón hubo muchas críticas, es normal. Pero hoy demostramos de lo que somos capaces", declaró.

Para el seleccionador neerlandés, la victoria contra Suecia no es importante sólo por la goleada, sino por la forma cómo se logró.

"Así quiero ver a mi equipo. Hemos presionado bien y fuimos peligrosos desde el inicio. Hay un alivio por la victoria, claro, pero también satisfacción por la forma cómo la logramos".

Pese a la goleada, el exdefensa recordó que Países Bajos todavía no está clasificada para la próxima fase. "Dimos un paso importante, pero nada más. Todavía no estamos clasificados".

También quiso rebajar la euforia sobre las opciones al título del combinado neerlandés.

"Todavía no hemos logrado nada. Este es el nivel que tenemos que mantener, pero no tenemos que pensar más allá del próximo partido".

Koeman también destacó la figura del delantero Brian Brobbey, autor de los dos primeros goles de los tulipanes en apenas 17 minutos.

"Esto es exactamente lo que quiero ver en un delantero. Tiene unas cualidades enormes", y elogió el primer gol. "En la acción del primer tanto hay todo lo que quiero ver: fuerza, velocidad y definición".

Por su parte, Brobbey aseguró que "necesitaba esto", tras haber jugado apenas los últimos minutos en el partido contra Japón.

"Siempre trabajo muy duro y hoy pude demostrar lo que puedo aportar al equipo", dijo el delantero del Sunderland inglés.

Por último, Brobbey, de 24 años, resaltó la confianza recibida por parte de Ronald Koeman.

"El entrenador siempre creyó en mí y estoy muy contento por poder devolverle esta confianza", concluyó.