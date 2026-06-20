¿Adiós, Trump? El grupo clave que se aleja de los republicanos en pleno año de elecciones en EE.UU.

En un año electoral para Estados Unidos, un análisis reciente reveló que el presidente Donald Trump perdió apoyo entre los votantes independientes, que a menudo son considerados un grupo clave para la definición de los resultados. El descontento, según los investigadores, se debe principalmente a la inflación, y se nota sobre todo en jóvenes sin estudios universitarios.

El grupo clave que se aleja de los republicanos y de Trump en pleno año de elecciones

Mientras el calendario electoral avanza en EE.UU., integrantes del Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press-NORC publicaron un análisis que refleja la pérdida de apoyo de los votantes independientes. De acuerdo con el estudio, los jóvenes sin estudios universitarios tenían una opinión positiva cerca de los comicios de 2024, pero ahora el escenario cambió.

Este año se realizarán elecciones primarias en varias jurisdicciones de Estados Unidos antes de las generales del 3 de noviembre Freepik

La investigación señala que el respaldo de este grupo a Trump cayó a aproximadamente una cuarta parte esta primavera. Para obtener los resultados, los especialistas evaluaron casi dos docenas de encuestas de AP-NORC realizadas entre julio de 2024 y abril de 2026. En este punto, se tuvieron en cuenta las siguientes fechas clave:

Los últimos seis meses de 2024

Los primeros 100 días de la presidencia de Trump

El verano de 2025, cuando se aprobó la ley Big Beautiful Bill

El cierre del gobierno del otoño pasado

El comienzo de la guerra con Irán

De los resultados se desprende un descenso constante en el respaldo entre los electores de este grupo a lo largo del segundo mandato de Trump. Asimismo, el informe remarca que cada vez más estadounidenses se consideran independientes.

La mayor parte de los votantes independientes en Estados Unidos desaprueba la gestión del presidente Trump sobre la economía CHRISTIAN HARTMANN - POOL

Por otro lado, uno de los cambios más notables surgió entre los votantes hispanos, luego de un año repleto de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés):

En 2024, durante los meses previos a las elecciones federales, casi la mitad de los votantes hispanos independientes ( el 46% ) tenían una opinión favorable de Trump.

) tenían una de Trump. En su segundo mandato, la aprobación estuvo sujeta a oscilaciones que tendieron al descenso. La opinión favorable llegó a un mínimo del 15% durante el cierre del gobierno del otoño pasado, antes de situarse en torno a una cuarta parte en la primavera.

Los motivos del alejamiento de Trump de los votantes independientes

Los sondeos analizados por los investigadores sugieren que el principal factor de alejamiento corresponde a la economía. La frustración de estos votantes está ligada principalmente a la inflación, especialmente en los precios de los alimentos y la gasolina.

El inicio del conflicto con Irán este año y sus consecuencias en el incremento del valor de la gasolina fueron factores decisivos para las opiniones en las encuestas.

Como resultado, una encuesta de AP-NORC elaborada en abril reveló que aproximadamente 3 de cada 10 independientes estaban “extremadamente” o “muy” preocupados por no poder costear los alimentos en los últimos meses.

En esa línea, en el último estudio realizado en mayo, los resultados mostraron que solo el 12% de este electorado aprobaba el manejo que Trump le dio al costo de vida.

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

Elecciones en Estados Unidos: qué estados definen primarias en los próximos meses

Las elecciones primarias iniciaron el 3 de marzo de 2026, jornada en la que Texas y Arkansas abrieron las urnas junto a otros estados del sur. A partir de ese momento, cada distrito sigue su propio calendario hasta agosto.

En marzo, Illinois también celebró las elecciones primarias, mientras que en mayo se realizaron en Alabama, Georgia, Idaho y Oregon. Este mes, en junio, se llevaron a cabo los comicios en California, Maine y Carolina del Sur, entre otros, y el 23 habrá una jornada en Nueva York.

Aún faltan las siguientes votaciones antes de las generales del 3 de noviembre:

Nueva York: 23 de junio

Maryland: 23 de junio

Colorado: 30 de junio

Arizona: 21 de julio

Kansas: 4 de agosto

Michigan: 4 de agosto

Tennessee: 6 de agosto

Hawái: 8 de agosto

Vermont: 11 de agosto

Minnesota: 11 de agosto

Florida 18 de agosto

Wyoming 18 de agosto

Massachusetts: 1° de septiembre

Nuevo Hampshire: 8 de septiembre

Rhode Island: 9 de septiembre

Además del cargo de gobernador y vicegobernador, en muchas jurisdicciones se elegirán candidatos para el Senado y la Cámara de Representantes, mientras que en otras también se votarán propuestas y enmiendas.