Koundé responde a Lamine Yamal y aviva un posible duelo con España

En respuesta a su compañero de club Lamine Yamal, quien considera que Francia no es favorita para ganar el Mundial 2026, el lateral Jules Koundé declaró este jueves, aludiendo a las dos últimas derrotas frente a la Roja, que sigue teniendo a España "en un rincón de su cabeza".

"Conozco muy bien a Lamine (Yamal). Sé que es un jugador muy fuerte, un chico ambicioso que dice las cosas tal y como las piensa, tal y como las ve", dijo el jugador del FC Barcelona en Waltham, en el centro de entrenamiento de los Bleus cerca de Boston.

"La verdad es que ser favorito en una competición no quiere decir gran cosa. Por desgracia, los últimos partidos que hemos tenido contra España no han salido como queríamos. Eso lo guardamos en un rincón de nuestra cabeza, o al menos en un rincón de la mía", añadió el defensa de los Bleus.

Koundé, de 27 años, respondía así a las declaraciones de Yamal, quien dos días antes había afirmado que Francia no era favorita para ganar el Mundial 2026.

"No creo que ningún equipo pueda decir eso", opinó el prodigio español, de 18 años, en el programa de radio El Partidazo de Cope el 30 de junio. "No nos han ganado desde la Eurocopa, no pueden ser mejores que nosotros".

Tras caer por 2-1 en la semifinal de la Eurocopa de Alemania 2024, Francia volvió a perder ante España por 5-4 en la semifinal de la Liga de Naciones al año siguiente, el 5 de junio de 2025.

En el cuartel general de la selección española en Chattanooga, Tennessee, el delantero del Barça matizó sus palabras: "La fase de grupos no significa nada, miren a Alemania", explicó, en referencia a la sorprendente eliminación de la Mannschaft en octavos de final a manos de Paraguay, futuro rival de los Bleus, después de terminar primera de su grupo.

"Ahora empieza un nuevo Mundial", prosiguió. "Francia está jugando a un nivel muy alto, está en plena forma, tiene buenos jugadores, pero no creo que esté por encima de nadie. Para mí, nadie está por encima de nadie".

Francia y España, clasificadas para los octavos de final del torneo, podrían enfrentarse en semifinales en Arlington, vecina Dallas, el 14 de julio, si superan los octavos y cuartos de final.