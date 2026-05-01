La Academia veta a actores y guiones hechos con IA para los Oscars

Los actores creados con inteligencia artificial no serán elegibles para los premios Oscar, anunció el viernes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas al lanzar una ofensiva contra el uso de la IA

Las nuevas normas incluyen el requisito de que solo los intérpretes humanos reales, de carne y hueso —no sus avatares de IA— sean elegibles para los premios más importantes del mundo del cine estadounidense. La Academia también estableció que los guiones deben ser escritos por una persona, no por un chatbot, para acceder a una nominación

"En la categoría de interpretación, solo se considerarán elegibles los papeles acreditados en los créditos legales de la película y demostrablemente interpretados por seres humanos con su consentimiento", indicó la Academia

"En las categorías de guion, las normas establecen que estos deben estar escritos por humanos para ser elegibles", añadió

La decisión se produce pocos días después de que se presentara ante un público de propietarios de salas de cine una versión con IA del fallecido actor Val Kilmer, la estrella de "Top Gun"