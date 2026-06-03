La actividad de los servicios en EE.UU. creció en mayo más de lo esperado

La actividad en el sector servicios repuntó en mayo en Estados Unidos más de lo previsto por los mercados, según los datos publicados el miércoles por la asociación profesional Ism

En el último mes, el índice PMI que mide esta actividad se situó en el 54,5%, casi un punto por encima de abril, tras dos meses de retroceso

Los analistas preveían una mejora que hubiera situado al índice en el 53,9%, según el consenso publicado por MarketWatch

Con este, ya son 23 los meses consecutivos en los que el índice de la actividad de los servicios se sitúa por encima del 50%, lo cual marca una expansión de actividad. Cuando el índice baja del 50% se considera que la actividad se contrae