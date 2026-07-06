La actividad en los servicios de EE.UU. decae en junio pero sigue siendo positiva

La actividad en el sector servicios decayó en junio en EE.UU. y quedó ligeramente por debajo de lo esperado por los mercados, según los datos publicados el lunes por la asociación profesional Ism.

El índice PMI que mide esta actividad se situó en el 54% en junio, 0,5 puntos menos que en mayo.

Los analistas preveían una caída menos marcada y anticipaban un índice del 54,3%, según el consenso publicado por MarketWatch.

Pese a todo, se trata del 24º mes consecutivo de crecimiento de la actividad en los servicios, según el comunicado del Ism. Un sector se considera en expansión cuando la encuesta arroja un resultado superior al 50%; por debajo de ese nivel, hay una contracción de la actividad.

En junio, 14 sectores encuestados señalaron un crecimiento de su actividad, tres menos que en mayo, mientras que cuatro indicaron que se enfrentan a una contracción.