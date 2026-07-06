México quedó afuera del Mundial y Donald Trump no tardó en reaccionar: felicitó a Harry Kane

Donald Trump reaccionó a la eliminación de México del Mundial 2026 con una felicitación a Harry Kane tras la victoria de Inglaterra por 3-2 en los octavos de final. El mandatario estadounidense se expresó poco después del encuentro disputado en el Estadio Azteca, que clasificó al conjunto inglés a los cuartos de final.

Trump felicitó a Harry Kane tras la eliminación de México

El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje en Truth Social para destacar al delantero inglés, autor del tercer gol de su selección. En el posteo, escribió: “Harry Kane, de Inglaterra, es un gran jugador”.

El mensaje de Donald Trump sobre Harry Kane tras la eliminación de México Captura de pantalla

Trump no hizo comentarios explícitos sobre el desempeño de la selección mexicana ni sobre las incidencias del partido, aunque su mensaje se refirió a la actuación del capitán inglés ante el equipo de Javier Aguirre.

México cayó 3-2 ante Inglaterra y quedó afuera del Mundial 2026

El seleccionado inglés encaminó la clasificación durante la primera mitad gracias a un doblete de Jude Bellingham, que aprovechó dos errores defensivos para poner en ventaja a su equipo.

Hasta ese momento, el conjunto dirigido por Javier Aguirre había competido de igual a igual frente a uno de los principales candidatos al título. Sin embargo, los dos goles consecutivos de Bellingham sacudieron al Estadio Azteca.

Tercer gol de Inglaterra vs. México

México reaccionó mediante un gol de Julián Quiñones y mantuvo sus posibilidades hasta el tramo final del encuentro. Sin embargo, poco después de la expulsión de Jarell Quansah, Kane amplió la diferencia al convertir un penal que estableció el 3-1 parcial.

Luego de una revisión del VAR, el árbitro Alireza Faghani marcó un penal para México. Raúl Jiménez convirtió el 3-2 mediante esa instancia, pero luego la selección mexicana no logró empatar el encuentro para forzar el tiempo extra.

De acuerdo con Marca, uno de los aspectos que más condicionó al equipo local fue la falta de contundencia en los momentos clave. Pese a generar ocasiones para descontar y volver a meterse en partido, México no logró traducir ese dominio en el marcador cuando Inglaterra mostraba señales de desgaste físico.

Inglaterra rompió una marca histórica de México en el Estadio Azteca

Además de la eliminación del Mundial 2026, la derrota ante Inglaterra también representó el final de una histórica racha del seleccionado mexicano en el Estadio Azteca. Con su victoria por 3-2, Inglaterra se convirtió en el primer rival en derrotar a México en un cruce de Copa del Mundo disputado en ese escenario.

México cayó ante Inglaterra y quedó afuera del Mundial 2026 Natacha Pisarenko - AP

Además, en todas las competencias suele ser un escenario muy duro para los rivales de México. Antes del partido del último domingo, las únicas dos derrotas mexicanas en la historia del Azteca habían sido ante Costa Rica y Honduras por eliminatorias.

La derrota puso fin al recorrido que había ilusionado a los aficionados por sus resultados y rendimientos. El equipo de Aguirre, quien dejó su cargo, había logrado avanzar a los octavos de final tras superar a Ecuador en dieciseisavos de final, paritdo que había marcado la llegada de México al quinto partido del Mundial, un hito que no se lograba desde 1986.