La actividad manufacturera en EE. UU. subió en febrero pero a menor ritmo que en enero

La actividad manufacturera en Estados Unidos creció en febrero pero a un ritmo menor que en enero debido a un enfriamiento de los pedidos, según una encuesta privada publicada el lunes.

El índice manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) se situó en el 52,4% el mes pasado, lo que supone un descenso de 0,2 puntos porcentuales con respecto a enero.

Si el índice se sitúa por encima del 50% significa que hubo expansión, mientras que si está por debajo, contracción.

La actividad manufacturera se contrajo diez meses consecutivos el año pasado, de marzo a diciembre, poco después de la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, quien endureció los aranceles a las importaciones con la intención de potenciar la producción en Estados Unidos.

"Si nos fijamos en la economía manufacturera, el 21% del producto interior bruto (PIB) del sector se contrajo en febrero, frente al 20% de enero", afirmó en un comunicado la presidenta de la encuesta del ISM, Susan Spence.

Uno de los encuestados por el ISM, un ejecutivo de una empresa del sector de equipos de transporte, afirmó que los aranceles de Trump "están teniendo el efecto contrario al deseado en fabricantes estadounidenses como nosotros: están aumentando los precios y reduciendo la demanda y la rentabilidad".

"Los productos básicos fabricados en Estados Unidos, como el acero y el aluminio, son, por lejos, los más caros del mundo", añadió.