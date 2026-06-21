La Argentina de Messi entrena antes de viajar para duelo con Austria

Con su plantel al completo, Argentina entrenó la mañana del domingo en Kansas City antes de emprender rumbo a Dallas para enfrentar a Austria en su segundo partido del Mundial 2026

Los hombres de Lionel Scaloni tomaban después un vuelo de menos de dos horas para llegar a tiempo de la conferencia de prensa del seleccionador y el mediocampista Enzo Fernández en el AT&T Stadium de Arlington (afueras de Dallas), prevista para las 18.45 locales (23.45 GMT)

Con un triplete mágico de Lionel Messi, los vigentes campeones superaron 3-0 a Argelia en su debut en Kansas City

Un triunfo el lunes ante Austria les asegura el boleto a los dieciseisavos de final y les permite dar descanso a piezas clave en el último compromiso por el Grupo J ante Jordania

Argentina, que normalmente se ejercita de tarde, convocó una sesión matinal para aclimatar a los jugadores al horario del juego del lunes, programado para las 12.00 locales (16.00 GMT) en una cancha con techo retráctil que protege del calor texano

Scaloni podría introducir algunos cambios en el once inicial respecto al estreno ante Argelia, de los que este domingo no dio ninguna pista en los 15 minutos abiertos a la prensa en las instalaciones del Sporting Kansas City de la Mls

La variante más clara es la entrada de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, a pesar de que el lateral diestro de River Plate se entrenaba el domingo al mismo ritmo que sus compañeros tras una sobrecarga muscular

Otras posibles modificaciones serían la entrada de Nicolás González por Thiago Almada en el centro del campo y de Julián Álvarez por Lautaro Martínez como acompañante ofensivo de Messi

El capitán, a tres días de cumplir 39 años, se mostró de nuevo de buen ánimo en un entrenamiento que coincidía con el Día del Padre

Los problemas de salud del padre del astro argentino, Jorge Messi, han generado preocupación en los últimos días después de que su familia confirmara el jueves que se encuentra bajo atención médica pero evolucionando favorablemente