La Argentina de Messi vela armas con un mensaje claro: "Estamos bien"

A cuatro días de lucir su estrella de campeón mundial, Argentina y Lionel Messi disfrutan de la calma buscada en Kansas City en un silencio sólo roto por las bromas y risas en los entrenamientos.

Ni el técnico Lionel Scaloni ni los jugadores han hablado desde que se recluyeron el miércoles en Kansas City, donde la actualidad se ha limitado a esperar los partes médicos de algunos futbolistas.

El principal dolor de cabeza para Scaloni es Nicolás Tagliafico, el único lateral izquierdo puro del plantel, parado por una sobrecarga en el gemelo.

Por el momento, Scaloni mantiene al experimentado carrilero en la concentración aunque probablemente no esté listo para el debut del martes ante Argelia, por la primera fecha del Grupo J.

Este viernes, el lateral del Olympique de Lyon se volvió a ausentar de la práctica en el centro de entrenamientos del Sporting Kansas City de la Mls.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez, el otro pilar de la retaguardia que está entre algodones, sí se ejercitó por segundo día seguido tras su fractura en un dedo de la mano derecha.

Al carismático portero del Aston Villa se le observaron algunos gestos de dolor al retirarse los guantes pero en su camino al vestuario quiso enviar un mensaje de optimismo.

"Estamos bien", repitió hasta tres veces frente a los periodistas levantando también el dedo pulgar.

- El escudo de Messi -

La proclama de Dibu se fortaleció con la salida del resto del plantel al césped. A un Scaloni pensativo lo precedió su colección de asistentes de lujo: Walter Samuel, Fabián Ayala y Pablo Aimar.

De los primeros jugadores en aparecer fue Nico Paz, perla del Como italiano, tras una jornada de descanso el jueves.

El joven mediocampista, al que el Real Madrid observa de cerca para una posible recompra, arrastraba unas molestias de rodilla antes de que fuera titular en la victoria 3-0 en el último amistoso del martes ante Islandia.

A Messi también le faltó tiempo para empezar a tocar balón y compareció temprano al lado de su inseparable Rodrigo De Paul.

Junto al resto de sus compañeros, el gran capitán se tomó en la mañana las fotografías oficiales del sexto Mundial de su gloriosa carrera.

Entre las imágenes filtradas se le observa señalándose el escudo argentino con las tres estrellas de campeón.

Otros compañeros posaron con gestos característicos, como el "Motorcito" De Paul imitando dar gas a una motocicleta o Thiago Almada llevándose las manos detrás de las orejas al estilo Topo Gigio, como celebraba los goles su ídolo Juan Román Riquelme.

El buen ambiente en el grupo se prolongó en la práctica de la tarde, de nuevo bajo un caluroso pero agradable clima, sin noticias de las fuertes tormentas que se han pronosticado toda la semana.

Scaloni, tras una brava charla, mandó a sus pupilos a efectuar ejercicios rotatorios, en los que Messi comenzó jugando fútbol tenis, después completó un circuito con disparos a una portería pequeña y disfrutó después en un rondo antes de pasar a tareas más tácticas tras la salida de la prensa.

En las próximas horas Scaloni tendrá a sus órdenes al defensa Marcos Senesi, sustituto del lesionado Leonardo Balerdi, a quien la llamada del técnico le encontró pasando unas vacaciones en Ibiza junto a su novia, la futbolista inglesa Kelci Rose.