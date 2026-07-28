Se avecinan horas de lluvia y emiten alerta por inundaciones y tormentas esta semana en Nueva York

El clima de este martes estará dominado por varios fenómenos de alto impacto en distintas regiones de Estados Unidos. Mientras una amplia franja del este y noreste, en estados como Nueva York y Florida, enfrentará lluvias intensas, tormentas severas y un elevado riesgo de inundaciones repentinas, el sur continuará bajo una peligrosa ola de calor. Al mismo tiempo, el suroeste mantendrá un patrón muy activo por el ingreso de humedad monzónica, con nuevas tormentas durante la tarde y la noche.

Alerta por inundaciones en Nueva York: hasta cuándo rige y cuánta lluvia se espera

La ciudad de Nueva York se prepara para varios días consecutivos de tiempo inestable después de un fin de semana con buenas condiciones. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se emitió una alerta de vigilancia por inundaciones (Flood Watch) vigente desde la mañana del martes hasta la mañana del miércoles, ante la expectativa de lluvias intensas y tormentas capaces de provocar inundaciones repentinas en distintos sectores de la región.

Nueva York será una de las áreas con tiempo inestable este martes y los próximos días NWS

El organismo pronosticó acumulados generales de entre dos y cinco pulgadas (cinco y 13 centímetros) de lluvia, aunque advirtió que algunos puntos podrían recibir cantidades aún mayores. El período de mayor intensidad se concentrará entre la tarde del martes y la mañana del miércoles.

Las mayores cantidades de lluvia se esperan en el valle inferior del Hudson, el interior del suroeste de Connecticut y el noreste de Nueva Jersey, aunque los pronosticadores advirtieron que la ubicación exacta del corredor con las precipitaciones más intensas todavía podría modificarse.

Nueva York y Nueva Jersey, bajo riesgo moderado de inundaciones repentinas

De acuerdo con el NWS, este martes persistirá un patrón atmosférico inestable sobre el este del país norteamericano debido al avance de varias perturbaciones en niveles altos de la atmósfera y a la presencia de frentes estacionarios que se extenderán desde el valle de Ohio hasta el Atlántico medio y el Noreste.

Satélite De La NOAA Hoy

Esta configuración favorecerá el desarrollo repetido de áreas de lluvias y tormentas eléctricas capaces de descargar grandes cantidades de agua en poco tiempo. La combinación de abundante humedad, una atmósfera muy inestable y el lento desplazamiento de las tormentas aumentará significativamente la posibilidad de precipitaciones persistentes sobre una misma zona.

El pronóstico ubica el mayor peligro de inundaciones repentinas sobre el área metropolitana conocida como Tri-State Area, donde el NWS mantiene un Riesgo Moderado (nivel 3 de 4) por lluvias excesivas. A su alrededor, un Riesgo Leve (nivel 2 de 4) abarcará sectores del Atlántico medio, el Noreste y parte del valle de Ohio, donde también podrían registrarse anegamientos localizados.

Durante la jornada, las tormentas tenderán a regenerarse sobre los mismos sectores, un fenómeno que incrementará la probabilidad de crecidas rápidas de arroyos, calles inundadas y problemas de drenaje urbano. El escenario continuará durante el miércoles, cuando el frente avanzará lentamente hacia el noreste, y mantendrá las condiciones favorables para nuevos episodios de lluvia intensa.

Tormentas severas en Virginia y las Carolinas: prevén granizo, ráfagas y tornados

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), gran parte del Atlántico medio y las Carolinas permanecerán este martes bajo un Riesgo Leve (nivel 2 de 5) de tormentas severas.

Las primeras células convectivas comenzarán a desarrollarse cerca del mediodía sobre las zonas montañosas del norte de Virginia y Pensilvania.

A medida que avance la tarde, esas tormentas se desplazarán hacia el sur, se extenderán por el resto de Virginia y alcanzarán Carolina del Norte.

Las condiciones atmosféricas favorecerán la aparición de tormentas organizadas y, de manera aislada, de superceldas, especialmente entre el sudeste de Virginia y el centro de Carolina del Norte, donde existirá el mayor potencial para fenómenos severos.

Gran parte de Virginia y Carolina del Norte se encuentran bajo un Nivel 2 de 5 de clima severo, con amenazas de vientos destructivos, granizo y tornados aislados SPC

Los principales riesgos incluirán:

Vientos destructivos.

Caída de granizo de tamaño considerable.

Tornados aislados.

Lluvias torrenciales con reducción importante de la visibilidad.

El potencial de ráfagas severas también alcanzará sectores occidentales de Carolina del Norte y el extremo norte de Carolina del Sur, mientras que el este de Pensilvania y Nueva Jersey también podrían registrar algún tornado aislado asociado a la circulación de las tormentas.

Florida y la costa del Golfo esperan nuevas tormentas e inundaciones localizadas

El patrón inestable no se limitará al noreste del país norteamericano. El pronóstico también anticipa nuevas rondas de tormentas desde el valle inferior del Mississippi hasta la costa del Golfo de México.

El NWS indicó que un frente casi estacionario y una perturbación en altura favorecerán la formación de tormentas con desplazamiento lento. En estas áreas, la humedad proveniente del Golfo impulsará precipitaciones intensas capaces de provocar inundaciones repentinas de forma localizada.

En Florida, especialmente en los sectores occidentales del estado, volverán a desarrollarse tormentas durante este martes. Las elevadas tasas de precipitación incrementarán el riesgo de acumulaciones rápidas de agua en zonas urbanas y de drenaje deficiente.

Para el miércoles, el frente permanecerá prácticamente inmóvil sobre el sureste de EE.UU., lo que mantendrá la posibilidad de tormentas repetitivas tanto en el sudeste como en la región central de la costa del Golfo.

Monzón en Four Corners: dónde podrían registrarse inundaciones repentinas

Las condiciones típicas del monzón aportarán abundante humedad sobre la región de Four Corners, las Montañas Rocosas y sectores de las Grandes Llanuras.

Durante las tardes y noches volverán a desarrollarse tormentas eléctricas que, en algunos casos, descargarán lluvias muy intensas sobre áreas donde el suelo ya presenta saturación por precipitaciones recientes.

El NWS mantendrá un Riesgo Leve (nivel 2 de 4) por lluvias excesivas sobre partes de la región de Four Corners, mientras que un Riesgo Marginal (nivel 1 de 4) abarcará un área mucho más amplia que incluirá sectores de las Rocosas y de las llanuras centrales.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las inundaciones repentinas podrían desarrollarse con mayor facilidad en cicatrices de incendios forestales, cañones estrechos y otros terrenos vulnerables al escurrimiento rápido del agua.

Calor extremo en Texas y Oklahoma: la sensación térmica alcanzará los 115°F

El NWS prevé que las temperaturas máximas volverán a ubicarse entre los 90°F y los 99°F (32°C y 37°C) en extensas zonas del sur, mientras que algunos sectores de Texas, Oklahoma y el valle inferior del Mississippi superarán los 100°F (38°C).

La elevada humedad hará que la sensación térmica resulte todavía más peligrosa. En numerosos lugares, los índices de calor alcanzarán valores de entre 105°F y 115°F (41°C y 46°C), niveles asociados con un riesgo elevado de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

El panorama será aún más complicado debido a que las temperaturas nocturnas permanecerán inusualmente elevadas, situación que reducirá la posibilidad de que el organismo logre recuperarse durante la noche, especialmente entre quienes no dispongan de refrigeración adecuada o suficiente hidratación.

Incluso sectores de las Grandes Llanuras del Norte y de las Montañas Rocosas aún registrarán temperaturas superiores a lo habitual para esta época del año, con máximas que volverán a alcanzar valores cercanos a los 90°F (32°C).

Las marcas térmicas oscilarán entre los 90°F y 99°F (32°C a 37°C), y superarán los 100°F (38°C) en sectores de Texas, Oklahoma y el valle del Mississippi NWS

Huracán Genevieve baja a categoría 4: trayectoria, vientos y zonas afectadas

Fuera del territorio continental de Estados Unidos, el huracán Genevieve continuará su desplazamiento sobre las aguas abiertas del océano Pacífico como un ciclón de categoría 4, después de haber alcanzado brevemente la categoría 5, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El sistema mantendrá vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora (249 km/h) mientras avanzará hacia el oeste-noroeste sin representar una amenaza directa para zonas habitadas.

No obstante, el ciclón generará fuerte oleaje sobre sectores del sur de Baja California y la costa suroeste de México, donde persistirá el riesgo de corrientes de resaca peligrosas para quienes ingresen al mar.

Los pronósticos indican que el huracán comenzará a debilitarse hacia mediados de la semana al desplazarse sobre aguas más frías del Pacífico oriental, un proceso que continuará durante los próximos días hasta convertirlo en un sistema mucho menos intenso.