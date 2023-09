escuchar

Telemundo anunció que la cuarta temporada de La casa de los famosos está próxima a comenzar y que ya se prepara el set para recibir a nuevas celebridades. Sin embargo, para esta edición habrá algunos cambios en el elenco de conductores: Héctor Sandarti saldrá del programa y otro presentador entrará en su reemplazo para acompañar a Jimena Gállego en las galas estelares.

La cadena estadounidense envió un comunicado a través de su cuenta de Instagram para comenzar a generar expectativa entre los televidentes. “El reality más esperado de la televisión hispana en Estados Unidos le da la bienvenida a Nacho Lozano”, señala el posteo. La noticia de inmediato ocasionó todo tipo de opiniones entre los fans, ya que Sandarti era una de las personalidades más reconocidas.

Héctor Sandarti dio en algún momento un recorrido por La casa de los famosos

Mientras que algunos se dijeron emocionados porque se confirmó la llegada de una nueva temporada, a otros no les pareció tan llamativo el estreno ahora que el conductor mexicano no participará. Así lo expresaron en varios comentarios: “2024 llega ya”; “No será lo mismo sin Sandarti”; “Él sabía meter emoción y tensión en las nominaciones y eliminaciones”; “Con La casa de los famosos México se notó muchísimo la ausencia de Sandarti, no hay nadie como él”.

El Diario de Nueva York consultó con los productores de Telemundo los motivos por los que Sandarti no fue incluido, pero la empresa se abstuvo de responder. “Héctor, una de las personalidades más carismáticas y queridas de la TV hispana, no estará como copresentador de la cuarta temporada de La casa de los famosos por Telemundo. Estamos muy agradecidos por su trabajo, dedicación y profesionalismo en las tres exitosas temporadas que condujo al lado de Jimena Gállego. Esperamos poder colaborar con él de nuevo en el futuro en otros proyectos”, decía la respuesta.

Por otra parte, el ingreso de Lozano al programa marcará su regreso a la cadena estadounidense, una noticia que tiene de buen ánimo a la producción. “Nos complace darle la bienvenida a Nacho para conducir este exitoso formato junto a Jimena, y estamos seguros de que este nuevo dúo le traerá aún más dinamismo y chispa a la audiencia cada noche”, dijo Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Estrategia de Contenido de Telemundo.

¿Cuándo comienza La casa de los famosos 4 de Telemundo?

En el mismo mensaje, la empresa televisiva anunció que la cuarta entrega del reality show iniciará a principios de 2024. Por ahora, no se sabe quiénes serán los artistas que se anexarán por varios meses en la famosa mansión, pero los mismos fans ya hicieron el pedido de que integren a algunos de los finalistas de Los 50, el programa que está todavía al aire. Por ahora, los seguidores pueden mantenerse al tanto de las nuevas noticias a través de los canales oficiales de Telemundo, específicamente de su cuenta de Instagram @telemundorealities, que es donde se envían los anuncios más importantes.

Ellos serán los anfitriones de La casa de los famosos 4, de Telemundo @telemundorealities/Instagram

¿Qué pasa con La casa de los famosos México?

La existencia de dos realities con el mismo nombre causó dudas entre los fanáticos, muchos pensaron que eran parte del mismo proyecto. No obstante, La casa de los famosos México fue un programa innovador dentro de la televisión del territorio azteca, que no está ligado en lo absoluto a Telemundo. Por lo tanto, el inicio de la nueva temporada mencionada es totalmente ajeno a la participación reciente de personajes como Wendy Guevara o Poncho De Nigris.

LA NACION