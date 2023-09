escuchar

Al igual que en otras partes de Estados Unidos, en Texas se deberá modificar el horario muy pronto para darle la bienvenida al invierno. Hay dos ocasiones en el año en las que se cambia la hora, todo depende de la región. En el caso de los texanos, se despedirán de la hora del verano a principio de noviembre. La finalidad es aprovechar al máximo la luz natural para hacer actividades con un menor uso de electricidad.

¿Se adelanta o atrasa el reloj en Texas?

Los relojes se deben atrasar una hora durante el primer domingo de noviembre, que en este año caerá en el quinto día del mes. Así, el horario de verano que comenzó el 12 de marzo se irá cuando las agujas marquen las 2 hs, según Time and Date. En muchos dispositivos electrónicos, como celulares, computadoras y otros, se modifica de manera automática. Sin embargo, en el caso de los aparatos más antiguos se tendrá que hacer de forma manual.

Dos veces al año, los habitantes de Estados Unidos deben tener en consideración un cambio de horario Karsten Füllhaas / Unsplash

En 2022, el Senado estadounidense aprobó el proyecto de ley de Protección de la Luz del Sol, con la que se tiene el objetivo de eliminar por completo el horario de invierno y dejar permanente el de verano. No obstante, por ahora todavía se tiene que hacer el cambio, dado que aún no entra en vigencia la nueva legislación y no se sabe si algún día suceda. Si para 2024 no hay actualizaciones, el horario de verano comenzará con normalidad en marzo.

La historia del cambio de hora en Texas y EE.UU.

La tradición de adelantar y atrasar los relojes data de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando se implementó como una medida para conservar los recursos energéticos de EE.UU. y algunas potencias europeas durante el conflicto, según el sitio WebExhibits, del Instituto para el Progreso Educativo Dinámico. El 19 de marzo de 1918 fue cuando se promulgó en territorio estadounidense una ley oficial para preservar la luz del día. En esta última se establecían varias zonas horarias, así como la existencia del horario de verano.

Luego de que terminó el conflicto bélico, la ley perdió relevancia y se mantuvo vigente solo en algunos estados, por eso al día de hoy hay sitios de EE.UU. en los que no se cambia la hora. En 1966 el gobierno decidió poner orden a esa situación, ante la confusión de la sociedad por la diferencia de horarios que había en cada zona. Entonces, se estableció la Ley de Hora Uniforme a nivel nacional, promulgada como Ley Pública 89-387 el 12 de abril de 1966 por el presidente Lyndon Johnson, quien creó el horario de verano para comenzar el último domingo de abril y finalizar el último domingo de octubre. A partir de ahí, cualquier estado que quisiera estar exento de la medida, debía aprobar su propia ley estatal.

Los habitantes de Texas tendrán que cambiar el horario muy pronto Unsplash

¿Dónde no cambia la hora en EE.UU.?

Hawái y la mayor parte de Arizona son de los estados en los que no se aplica este cambio. También en otros territorios cercanos al país norteamericano, como Puerto Rico, Islas Vírgenes, Islas Marianas del Norte, Guam y Samoa Americana supuestamente por comerciales y geográficos.