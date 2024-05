Cantando 2024: cuándo comienza, quién será el conductor y qué famosos integrarán el jurado

Escuchar

A cinco meses de haber finalizado el Bailando 2023, América se prepara para recibir el Cantando 2024. Luego de su última edición, la cual comenzó en julio de 2020 y culminó con el triunfo de Agustín ‘Cachete Sierra’ e Inbal Comedia en enero de 2021, el programa que produce Marcelo Tinelli regresará el 1º de julio de este año.

En la foto, Calabró abraza a su hija cuando ella gana el primer reality Cantando por un sueño (2006) Archivo

Después de que Ángel de Brito confirmara la noticia el jueves 9 de mayo, este viernes, desde LAM (América TV), hablaron con famosos que formarán parte del ciclo que se encarga de convertir en ganadora a la mejor voz. Antes de presentar la nota, se dio a conocer que José María Listorti será quien estará a cargo de la conducción de la nueva edición.

“¿Vas a hacer el conductor del Cantando?”, le preguntó Santiago Sposato. “No, bah, me llegó una propuesta, obviamente”, le contestó el humorista, y el cronista repreguntó: “¿Dijiste que no?”. “No, no. Dije que sí, o sea, dije ‘si se hace sí'. Hoy hablé con el Chato (Prada) y le dije, ‘Che, ¿cómo viene?’... Las cosas no están fáciles“, agregó Listorti.

Por su parte, Alejandro Castelo, quien también se sumó al móvil sabiendo que en el último concurso Laurita Fernández y Ángel de Brito fueron los presentadores, le consultó quién era mejor conductor, si Ángel o él. “José María, sin ninguna duda, ¿cómo vas a preguntar eso? Primero, porque lo hice en una época donde no había pandemia. Ellos lo hicieron con Laurita, con pandemia, con barbijo, era un quilombo... yo podía joder un poquito más”, respondió.

Tras el divertido ida y vuelta, Sposato quiso saber si ya había consultado quiénes iban a formar parte del jurado. “Marcelo Polino, Oscar Mediavilla...”, le señaló el periodista y Listorti dijo: “Sí, tiró algunos nombres más que no estoy autorizado y me dio una lista de posibles cantantes, mejor dicho famosos que me han gustado y bueno, hay que ver quiénes cierran”.

Luego, fueron en busca de la palabra de Marcelo Polino, quien formó parte como jurado del primer Cantando por un sueño (2006), el cual ganó Iliana Calabró. “¿José María (Listorti) bien?”, le consultó Castelo, y el periodista se sinceró: “Hemos peleado, pero mi mamá murió creyendo que Listorti me odiaba. Ahora lo cuento gracioso, pero cuando iba a la casa de ella, mi mamá me decía ‘En Este es el Show (eltrece) José María habló muy mal de vos. Si yo algún día lo encuentro se lo voy a decir’. Re bien, no lo vi nunca más, pero lo veré ahora”.

Por su parte, Moria Casán también habló con LAM y dijo que si bien está con su obra de teatro Brujas, le gustaría formar parte del Cantando, algo que dependerá de quiénes serán los otros integrantes del jurado, según indicó. “Uno Mediavilla, el otro Polino, te debo el cuarto”, mencionó el periodista. Filosa, como suele ser, ‘La One’ lanzó: “Depende cuál sea la otra mujer, porque tengo poca resistencia a las féminas últimamente”.

