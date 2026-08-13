La australiana Pallister sorprende a McIntosh en el Campeonato Pan Pacífico de natación

La nadadora australiana Lani Pallister logró una ajustada victoria el miércoles ante la estrella canadiense Summer McIntosh en los 200 metros libre del Campeonato Pan Pacífico, cuya primera jornada deparó un récord mundial en el relevo mixto de 4x100m estilos.

Pallister se impuso a McIntosh, triple campeona olímpica, con un tiempo de 1 minuto y 53,67 segundos, plusmarca de un evento que reúne a las mayores figuras de la natación de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y otros países no europeos.

La edición de este año, que se celebrará hasta el sábado en la ciudad estadounidense de Irvine (California), es la primera desde 2018, después de que la cita de 2022 se cancelara para reacomodar otros eventos internacionales aplazados por la pandemia de Coronavirus.

El récord mundial logrado por Will Modglin, Van Mathias, Gretchen Walsh y Kate Douglass en el relevo mixto de 4x100m estilos, con un tiempo de 3:36,70, coronó una noche de seis oros para Estados Unidos.

El cuarteto superó la anterior mejor marca de 3:37,43 establecida también por Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Tras vencer a McIntosh, la australiana Pallister regresó a la piscina para desafiar a la otra gran estrella de la natación femenina, la estadounidense Katie Ledecky, en los 1500 metros libre.

Ledecky, nueve veces campeona olímpica, se quedó con el triunfo, en un tiempo de 15:36,09, y Pallister fue segunda en 15:38,62, récord australiano.