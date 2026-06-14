La Bélgica post Hazard debuta en el Mundial ante Egipto de Salah

La selección de Bélgica debuta el lunes en el Mundial ante el Egipto de Mohamed Salah ansiosa de escribir una nueva historia en la era post Eden Hazard.

Aún con algunos miembros de la generación dorada como el portero Thibaut Courtois y el mediocampista Kevin de Bruyne, los Diablos Rojos saltarán por primera vez a la cancha en Seattle, Estados Unidos.

En su primer Mundial tras el retiro del estelar Hazard en 2023, los dirigidos por el francés Rudi Garcia buscan empezar a superar la fama de eterna promesa ante Egipto en el arranque del Grupo G.

En el Mundial anterior de Catar fueron eliminados en primera ronda.

También es una cita especial para Mohamed Salah, de 33 años, que no logró clasificar a su selección al campeonato del mundo pasado.

El duelo será a partir de las 19.00 GMT, antes del juego entre Irán y Nueva Zelanda, los otros miembros del Grupo G.

- Buen ambiente -

El duelo en Seattle será el escenario para el debut en un Mundial de Rudi García, un adiestrador de estilo tradicional con larga experiencia en clubes como Nápoles, Olympique de Marsella y Roma.

Su principal experimento será la defensa, renovada tras el retiro de sus principales referentes en años recientes en un cambio generacional urgente tras la eliminación prematura en 2022.

Para liderar la retaguardia el DT logró convencer de regresar a Courtois, que desde 2024 se negaba a jugar con su selección mientras fuera dirigida por el italo-alemán Domenico Tedesco, con quien tuvo una mala relación.

Tras la llegada del técnico francés en 2025 el guardameta del Real Madrid regresó y a sus 34 años busca volver a brillar en un Mundial. Bélgica llega con una racha de 13 partidos sin derrotas bajo el mandato de García.

A falta de Hazard, Bélgica contará para este Mundial con los veloces Jeremy Doku y Leandro Trossard.

El rendimiento del delantero Romelu Lukaku y de De Bruyne aún es una incógnita luego de una temporada irregular con Nápoles.

"KDB" avisó que es un soldado dispuesto a respaldar a su jefe: "El entrenador ha creado un buen vínculo con todo el grupo. El ambiente es realmente bueno y se nota que todo el mundo está totalmente comprometido con el proyecto", dijo el sábado en una rueda de prensa.

- Dos faraones -

Salah no es la única leyenda egipcia presente en el Mundial: los aplausos de su público también van dirigidos para su entrenador, Hossam Hassan, quien lo supera como máximo goleador histórico de la selección.

Con 69 goles, el director técnico ostenta el récord de celebraciones por encima del delantero (67), que puede romper la marca frente a sus ojos.

El Faraón afronta el Mundial tras despedirse del Liverpool, su casa durante nueve años. Aún se desconoce su futuro.

"Creo que queremos hacer sentir orgullosa a la gente y daremos lo mejor de nosotros. Es un grupo difícil. Todos tienen posibilidades", dijo Salah a los medios de la FIFA en Estados Unidos.

Su última participación en el torneo más importante del fútbol fue en 2018, cuando no pudo evitar la eliminación en la fase de grupos.

Salah se perdió el primer partido de ese Mundial y jugó resentido de un hombro tras lesionarse en una fuerte entrada del español Sergio Ramos en la final de la Liga de Campeones de ese año.

"Ojalá podamos llegar lejos" en Norteamérica 2026, agregó.