La caída de Santiago Peña, otro golpe para Trump en América Latina tras la derrota de Bolsonaro

WASHINGTON.- En el último encuentro en Nueva York de Donald Trump con los mandatarios aliados de países que integran el Escudo de las Américas el pasado septiembre, entre ellos Javier Milei, el presidente paraguayo, Santiago Peña, fue el primero en tomar la palabra tras el discurso del líder republicano, y aprovechó -en su fluido inglés- para elogiarlo por su renovada estrategia hacia la región.

“Creo que acaba de batir un récord mundial”, lo endulzó Peña. “No creo que haya habido ningún presidente de Estados Unidos que se haya reunido tantas veces con presidentes del hemisferio occidental en los últimos seis meses. Paraguay es un amigo muy cercano de Estados Unidos [...] Cuenten con nosotros”, le señaló a Trump, quien devolvió gentilezas al elogiar su “excelente trabajo”.

Trump, junto a presidentes latinoamericanos, en la cumbre Escudo de las Américas, en el Trump National Doral Miami, Florida Mark Schiefelbein - AP

Sin embargo, 45 días después Trump -quien en esa misma reunión se jactó de varios éxitos electorales de candidatos a los que respaldó en América Latina, como Milei- perdió ahora a uno de sus aliados más estrechos en la región por la renuncia de Peña, acorralado por el colapso del Ueno Bank.

La caída del mandatario, quien el 22 de octubre pasado estuvo de visita en Washington, se suma a otro reciente traspié regional para Trump, con la sorpresiva derrota del candidato derechista Flavio Bolsonaro -aliado del magnate- en el balotaje en Brasil y su posterior huida del país hacia el estado de Florida.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero del año pasado, Peña había consolidado una estrecha relación política y económica con la administración republicana, alineándose con su agenda en el hemisferio occidental bajo la llamada “Doctrina Donroe”, la reinterpretación de la política exterior impulsada por el presidente para consolidar la predominancia de Estados Unidos en la región.

Santiago Peña durante una reunión con su par chileno, Gabriel Boric, en Santiago de Chile, en noviembre de 2023 JAVIER TORRES - AFP

Incluso, el día previo a la asunción de Trump, Peña se refirió a su equipo de política exterior, liderado por el secretario de Estado, Marco Rubio, como “un sueño hecho realidad” para los intereses de Paraguay.

El vínculo entre ambas administraciones se consolidó con el correr de los meses, y también los elogios mutuos. Incluso, el 18 de febrero pasado, una sugestiva frase de Trump sobre Peña durante la reunión inaugural del Consejo de la Paz, en Washington, no pasó desapercibida.

“El presidente Peña, de Paraguay, está aquí”, dijo Trump, al señalar al mandatario de 47 años. “Un tipo joven y apuesto. Siempre es agradable ser joven y apuesto. Eso no significa que nos tengas que agradar. A mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos. Las mujeres, sí, me gustan. Pero los hombres... no tengo ningún interés”, se enredó el líder republicano. El comentario despertó risas de los presentes, entre ellos Milei.

🇺🇸🇵🇾‼️ | En la reunión inaugural del “Board of Peace”, Donald Trump bromeó con Santiago Peña sobre ser “joven y apuesto”, desatando risas antes de rematar con un elogio directo: “estás haciendo un gran trabajo”. El intercambio distendió la cita en Washington y dejó una imagen… pic.twitter.com/eSnkwzJb5W — UHN Plus (@UHN_Plus) February 19, 2026

“Estás haciendo un gran trabajo”, finalizó el magnate, para salir del paso, al elogiar nuevamente la gestión de Peña.

En una entrevista con Bloomberg durante aquella visita a Washington, Peña había indicado que América Latina se beneficiaría de la mayor implicación de Trump en la región.

“Cuando se presentó la nueva estrategia de seguridad nacional y se empezó a hablar de revitalizar la Doctrina Monroe, pensé que era una buena idea”, señaló Peña, tras reunirse con Rubio. El ahora expresidente paraguayo también aplaudió la decisión de Trump de capturar a Nicolás Maduro, una operación militar que en su momento generó fuertes divisiones en la región.

Alianza estratégica

En el marco de la alianza estratégica entre Washington y Asunción, el mes pasado, antes de su llegada a la Argentina, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, acompañado por el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, estuvieron en Paraguay para abordar una intensa agenda enfocada en la seguridad regional, la lucha antiterrorista y la captación de inversiones.

Donald Trump llega a una reunión del Escudo de las Américas durante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York Julia Demaree Nikhinson - AP

En el marco de una visita oficial de tres días, Landau fue recibido en el Palacio de López por Peña; el entonces vicepresidente, Pedro Alliana, y el canciller Rubén Ramírez Lezcano.

Landau, quien encabezó una comitiva de empresarios e inversionistas, remarcó el papel estratégico de Paraguay en la región y el renovado enfoque de la administración estadounidense hacia el hemisferio occidental.

“Jamás hemos visto estos niveles de cooperación que convienen a ambos países. Estamos aquí para buscar oportunidades atractivas de inversión que generen empleo y prosperidad”, dijo el número dos del Departamento de Estado, quien además destacó su vínculo afectivo con Asunción, ciudad donde vivió durante su juventud.