John McEnroe, de 67 años, compró una mansión en Malibú por US$21 millones y 11 años después la vende por US$35 millones

John McEnroe, de 67 años, puso en venta su mansión frente al mar en Malibú por US$35 millones. El extenista y su esposa, la cantante y compositora Patty Smyth, compraron la residencia en 2015 por US$21 millones y, 11 años después, buscan desprenderse de la propiedad ubicada sobre la arena de Paradise Cove, en la costa de California.

¿Cómo es la mansión de US$35 millones que John McEnroe vende en Malibú?

Según informó The Wall Street Journal el 7 de octubre, la vivienda fue construida a mediados de la década del 90. Cuenta con cuatro dormitorios y unos 604 metros cuadrados de superficie construida, en un terreno de aproximadamente 1214 metros cuadrados.

La casa combina una chimenea de doble altura, ambientes con vistas al Pacífico y una terraza cubierta con jacuzzi privado chriscortazzo.com

El jardín delantero tiene una cascada y un pabellón de estilo tropical que se utiliza como gimnasio o espacio para practicar yoga, de acuerdo con Chris Cortazzo, agente de Compass a cargo de la comercialización.

En la planta principal, una amplia sala de estar tiene acceso directo a una terraza frente al océano. Ese nivel también se destaca un comedor con vistas al océano y una chimenea que se extiende a lo largo de dos niveles.

La propiedad dispone, además, de ascensor. El nivel inferior alberga un bar con fregadero. Desde allí, unas puertas corredizas de vidrio permiten acceder a una terraza cubierta con jacuzzi privado.

Paradise Cove, el exclusivo enclave de Malibú donde está la mansión

Los agentes inmobiliarios locales conocen a este sector de Malibú como Billionaires’ Bluff. En Paradise Cove hay residencias sobre los acantilados y viviendas construidas directamente sobre la playa, como la de McEnroe.

El enclave fue escenario de dos operaciones inmobiliarias que, en su momento, marcaron el récord de precio de venta de una vivienda en California.

Beyoncé y Jay-Z tienen una propiedad allí, al igual que el inversor de capital de riesgo Marc Andreessen y Laurene Powell Jobs. McEnroe y Smyth, quienes se casaron en 1997, solicitan ahora US$14 millones más de lo que pagaron por la residencia en 2015.

¿Por qué Malibú ocupa un lugar especial en la vida de John McEnroe?

El extenista creció en Nueva York y, actualmente, reside principalmente en el Upper West Side de Manhattan. Comenzó a visitar Malibú a fines de la década de 1970, cuando mantenía una relación con una mujer que vivía en Beverly Hills.

Al explicar su vínculo con ambos destinos, sostuvo: “Mis dos lugares favoritos del mundo son la ciudad de Nueva York y Malibú”. Sobre el contraste entre ellos, añadió que la energía de la vida urbana encuentra en la costa californiana “el extremo opuesto”.

Durante su carrera profesional, McEnroe solía entrenar con el equipo de tenis de la cercana Universidad Pepperdine. El estadounidense ganó siete títulos individuales de Grand Slam y protagonizó una recordada rivalidad con el sueco Björn Borg.

Ahora dedicado también a comentar partidos de tenis, McEnroe describió la casa como un lugar que lo ayuda a relajarse, una capacidad que, según reconoció, mejoró con los años. “Cualquiera que viva en una playa sabe lo que se siente”, expresó.

Los riesgos ambientales que afectan a las propiedades de Malibú

La erosión costera y los incendios forestales generan preocupación entre los propietarios de Malibú. El 8 de septiembre, un socavón provocó el derrumbe de parte de la entrada vehicular de la residencia de Nicolas Cage, lo que obligó a las autoridades a declarar una emergencia local.

Paradise Cove reúne casas sobre la arena y propiedades sobre los acantilados chriscortazzo.com

Además, numerosas casas de Malibú quedaron destruidas en 2025 por el incendio de Pacific Palisades. Paradise Cove no sufrió los daños que afectaron a otras zonas de la ciudad durante ese episodio.

McEnroe afirmó que no dedica tiempo a pensar en la posibilidad de que los incendios o la erosión afecten su residencia. Para explicar esa postura, comparó los riesgos naturales de distintos estados: “Si vives en Florida, te preocupan los huracanes. Si vives en California, te preocupan los terremotos, los deslizamientos de tierra”.

Aunque decidió poner a la venta esta residencia frente al Pacífico, McEnroe no planea abandonar Malibú: junto con Smyth, conservará otra vivienda más modesta en la zona.