La carrera con alta demanda en Miami que no requiere inglés perfecto

La famosa frase: “Estados Unidos es una nación de oportunidades”, bien podría aplicar en este caso. La carrera de enfermería se convirtió en una de las más solicitadas y en algunos estados como la Florida, los inmigrantes que todavía no dominan el inglés pueden estudiarla mientras se perfeccionan en el idioma.

Esta profesión se sitúa como una buena opción para iniciar una nueva vida en el país norteamericano. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, las enfermeras registradas ganan en promedio más de 82.000 dólares al año.

Es el caso del Miami Dade College, que fundó hace medio siglo el programa de enfermería y ya graduó al menos a 20.000 estudiantes y en la actualidad cursan la carrera cerca de 400. The Benjamín León School of Nursing tiene dos programas: Associate in Science in Nursing (ASN) y Bachelor of Science in Nursing (RN - BSN).

Los programas de enfermería en el Miami Dade College le dan la bienvenida a los estudiantes que aún no dominan bien el inglés Instagram/@mdcollege

Uno de sus rasgos más característicos es que ofrece diversas modalidades para cursar. Los estudiantes pueden tomar los cursos de tiempo completo o parcial y obtener así un título de asociado o una licenciatura en poco más de un año. Lo anterior es clave porque le permite trabajar a aquellos que lo necesitan.

En ese sentido, la licenciatura en Ciencias de la Enfermería (RN-BSN) se puede cursar en línea y se ubica en el octavo lugar de los programas de estudio más accesible del país, de acuerdo con El Nuevo Herald.

Para que un extranjero sea admitido para cursar la carrera de enfermería en el Miami Dade College, debe tener una evaluación detallada, curso por curso, hecha por una compañía aprobada por la Asociación Nacional de Servicios de Evaluación de Credenciales (NACES, por sus siglas en inglés).

Asimismo, también es necesaria la evaluación de las credenciales académicas para hacer las equivalencias de las notas de los estudios en el extranjero

El agotamiento y la escasez de enfermeras en Florida

En la actualidad, la demanda de enfermeras y profesionales de la salud en Estados Unidos llegó a uno de sus puntos más altos, y se buscan profesionales en otros países que puedan hacer frente a esta necesidad.

Desde el inicio del Covid-19, muchos profesionales en esta carrera se retiraron o cambiaron de trabajo, ya que la pandemia puso a prueba la resistencia no solo de los sistemas de salud en sí mismos, sino a su personal, y los enfermeros soportaron una carga importante.

Se estima que para 2035, Florida enfrente una escasez de 60.000 enfermeros Instagram/@mdcollege

El agotamiento del personal sanitario a nivel mundial fue una postal constante desde el inicio de la crisis. Estados Unidos no fue la excepción, y en el caso de Florida, se estima que el estado enfrente una escasez de al menos 60.000 enfermeros para 2035.

Aunado a lo anterior, ya en 2019 se había reportado una falta de personal de enfermería cercana a los 20.000 profesionales y, tres años después, los hospitales enfrentan importantes vacantes.

Es por ello que, frente a un contexto sumamente adverso, organizaciones privadas y sin fines de lucro destinaron al menos un millón de dólares al Miami Dade College y Broward College para reforzar la preparación de profesionales en la medicina y al mismo tiempo crear oportunidades de trabajo bien pagadas para hispanos.