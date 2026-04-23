La Casa Blanca acusa a China de copiar la tecnología de IA estadounidense

La Casa Blanca acusó el jueves a empresas chinas de robar "a escala industrial" los modelos de inteligencia artificial estadounidenses.

"Estados Unidos dispone de pruebas de que entidades extranjeras, principalmente en China, están llevando a cabo campañas de extracción a escala industrial para robar la IA estadounidense", declaró en X el asesor tecnológico de la Casa Blanca, Michael Kratsios.

A finales de febrero, la propia empresa Anthropic había acusado a tres laboratorios chinos —DeepSeek, Moonshot AI y MiniMax— de haber creado "más de 24.000 cuentas fraudulentas para generar más de 16 millones de interacciones con su modelo Claude", con el fin de reconstruir su funcionamiento y entrenar sus propios modelos.