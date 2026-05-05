La Casa Blanca dice que acuerdos de Trump con farmacéuticas ahorrarían US$529.000 millones en 10 años

WASHINGTON (AP) — Economistas de la Casa Blanca estiman que los acuerdos del presidente Donald Trump con compañías farmacéuticas para reducir algunos de sus precios de medicamentos recetados en Estados Unidos al nivel de lo que cobran en otros países podrían ahorrar 529.000 millones de dólares durante los próximos 10 años.

El análisis obtenido por The Associated Press incluye las primeras proyecciones para toda la economía sobre una política que está en el centro del discurso de Trump ante los votantes de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que se definirá el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Sin embargo, legisladores demócratas han puesto en duda los cálculos y las nuevas aseveraciones probablemente generarán otras interrogantes.

El alto costo de la vida está al frente de las preocupaciones de los votantes y los precios más altos de la energía vinculados a la guerra con Irán han profundizado la ansiedad del público. Trump ha intentado abordar las preocupaciones sobre la economía centrándose en sus acuerdos con empresas para hacer que el costo de los medicamentos recetados en Estados Unidos esté a la par con los de otras naciones ricas.

“Ahora tienen los precios de medicamentos más bajos en cualquier parte del mundo", aseveró Trump en un mitin el viernes ante una multitud de adultos mayores en Florida. "Y solo con eso deberíamos ganar las elecciones de mitad de mandato”.

El análisis fue realizado por funcionarios del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. También estimaron que los gobiernos federal y estatales podrían ahorrar en conjunto 64.300 millones de dólares en Medicaid durante la próxima década debido a lo que Trump llama su política de “nación más favorecida” sobre los precios de los medicamentos.

El gobierno ha dado escasos detalles de sus acuerdos con 17 compañías farmacéuticas, lo que dificulta verificar de manera independiente las cifras promocionadas. El análisis de la Casa Blanca estima ahorros a medida que más medicamentos salgan al mercado y caigan bajo el esquema de Trump, y un modelo hasta calcula ahorros de 733.000 millones de dólares durante una década.

Trump y su Departamento de Salud y Servicios Humanos han promocionado sus acuerdos como transformadores y han instado al Congreso a plasmar sus principios en la ley. Legisladores demócratas, sin embargo, han cuestionado las afirmaciones del gobierno. El senador Ron Wyden, demócrata por Oregon y principal miembro demócrata del Comité de Finanzas del Senado, junto con 17 senadores demócratas, propuso en abril una medida que exige al gobierno divulgar los términos de los acuerdos con las compañías farmacéuticas.

“Si estos acuerdos son tan buenos, ¿por qué el gobierno de Trump tiene miedo de mostrárselos al público?”, preguntó Wyden al anunciar la medida. El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. sostiene que su equipo compartiría detalles que no incluyan información propietaria ni secretos comerciales.

La Casa Blanca asevera que no ha compartido el texto de los acuerdos porque incluyen datos altamente sensibles que podrían mover los mercados financieros.

Los posibles ahorros estimados por el gobierno de Trump serían sustanciales, ya que los estadounidenses gastaron 467.000 millones de dólares en medicamentos recetados en 2024, según los datos gubernamentales más recientes disponibles. El análisis se basa en la idea de que los países extranjeros también pagarían más por sus medicamentos recetados, lo que diversificaría las fuentes de ingresos de los fabricantes y preservaría su capacidad de innovar con nuevos tratamientos.

Economistas externos han advertido que cualquier ahorro podría no trasladarse directamente a los pacientes, muchos de los cuales ya pagan con descuento gracias a su cobertura de seguro.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en octubre de 2024 que un plan similar al que Trump terminó adoptando podría reducir los precios de los medicamentos recetados en más de 5%, aunque la disminución “probablemente se reducirá con el tiempo a medida que los fabricantes se ajusten a la nueva política alterando los precios o la distribución de medicamentos en otros países”.

Es probable que las cifras promocionadas por el gobierno de Trump intensifiquen el escrutinio de los demócratas, quienes sostienen que cualquier reducción de precios será seguramente compensada por mayores precios de medicamentos no cubiertos por el marco de “nación más favorecida”. Una de sus principales críticas es que las compañías farmacéuticas han aumentado sus márgenes de ganancia mientras trabajan con el gobierno.

En abril, el equipo del senador Bernie Sanders, independiente por Vermont, publicó un análisis sobre 15 de las compañías que han aceptado este plan de precios de medicamentos y encontró que sus ganancias combinadas aumentaron 66% durante el último año, hasta 177.000 millones de dólares. Señala que los recortes de impuestos que Trump promulgó el año pasado “eximieron o retrasaron muchos de los medicamentos más caros” de las negociaciones sobre Medicare.

El gobierno de Trump respondió que considera que la crítica de Sanders es errónea, al señalar que se basa en precios de lista para medicamentos farmacéuticos en lugar del precio real que pagan los pacientes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.