La Casa Blanca evalúa examinar los modelos de IA antes de su publicación, según reporte

El gobierno de Donald Trump está considerando supervisar los modelos de inteligencia artificial antes de su lanzamiento, informó el lunes el diario The New York Times en un reporte que cita fuentes del Ejecutivo.

La Casa Blanca analiza una orden ejecutiva que crearía un grupo de trabajo formado por directivos del sector tecnológico y funcionarios gubernamentales para estudiar posibles procedimientos de revisión de nuevos modelos de IA.

Altos funcionarios del gobierno informaron a ejecutivos de Anthropic, Google y OpenAI sobre estos planes la semana pasada, según la publicación.

Este cambio supone un giro radical respecto a la postura anterior de la administración.

Trump se había presentado como un defensor del desarrollo de la IA sin restricciones, revirtiendo los requisitos de evaluación de seguridad de la era Biden y describiendo la regulación como una amenaza para la competencia frente a China.

Pero la creciente preocupación por el impacto de la IA en el empleo, la energía, la educación y la salud mental parece haber cambiado el cálculo, informó el diario.

El detonante inmediato fue la aparición de un nuevo y potente modelo de IA llamado Mythos, creado por Anthropic.

La empresa afirmó que este modelo era demasiado eficaz en la detección de vulnerabilidades informáticas como para publicarse sin riesgo.

Según el informe, funcionarios del gobierno buscan evitar repercusiones políticas derivadas de un ciberataque potenciado por IA, al tiempo que evalúan el interés militar de estos modelos para el Pentágono y agencias de inteligencia.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo al The New York Times que los rumores sobre una posible orden ejecutiva eran "especulación".