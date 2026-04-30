La Casa Blanca se opone a que Anthropic amplíe acceso a su modelo Mythos (medios)

La Casa Blanca se opone por motivos de seguridad a los planes de Anthropic de ampliar el acceso a su nuevo modelo de inteligencia artificial Mythos a 120 empresas, informó el Wall Street Journal.

La administración del presidente Donald Trump y Anthropic acaban de empezar a recomponer sus relaciones tras una disputa por la negativa de la empresa de IA a conceder a las fuerzas armadas el uso incondicional de su software.

Anthropic, también creadora del chatbot Claude, reveló recientemente su potente modelo Mythos pero no lo lanzó al público alegando posibles riesgos de ciberseguridad y preocupaciones de que pueda ser usado por hackers.

En su lugar, compartió una versión del programa con empresas seleccionadas, entre ellas Apple, Microsoft y Nvidia, como parte de un proyecto denominado "Glasswing" para ayudarlas a mejorar su infraestructura de seguridad.

La startup propuso ampliar el acceso al modelo a otras 70 empresas, lo que elevaría el número total de organizaciones con acceso a unas 120, informó el Wall Street Journal el miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto.

La Casa Blanca, que lleva meses enfrentada con Anthropic, se opone a la ampliación por motivos de seguridad, según el diario.

Según este reporte, a las autoridades también les preocupa que Anthropic no disponga de suficiente capacidad de computación para compartir la tecnología con más empresas sin afectar su uso por parte del gobierno.

En febrero, en el auge del enfrentamiento con Anthropic, Trump instruyó a su gobierno dejar de usar la tecnología de la empresa luego de que el Pentágono la designara como un "riesgo" para la cadena de suministro de seguridad nacional, algo normalmente reservado a organizaciones de países rivales.

La empresa está impugnando estas medidas ante los tribunales.

Las tensiones disminuyeron después de que el CEO de Anthropic, Dario Amodei, se reuniera este mes en la Casa Blanca con funcionarios estadounidenses, donde mantuvo conversaciones que la empresa calificó de "productivas".

A principios de esta semana, Anthropic dijo que estaba investigando un acceso no autorizado a Mythos después de que Bloomberg News informara de que un pequeño grupo de usuarios en un foro privado en línea había obtenido acceso.

El desarrollador con sede en California afirma que Mythos puede detectar fallos de seguridad hasta ahora desconocidos que han existido durante décadas en sistemas analizados tanto por expertos humanos como por herramientas automatizadas.

Pero la empresa también ha sido acusada de exagerar los poderes de una tecnología que es su principal negocio y motivo de una feroz competencia con su rival OpenAI.