La CIDH denuncia que en Venezuela siguen operando "centros clandestinos de detención"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene información de que en Venezuela siguen operando "centros de detención clandestinos", informó este miércoles la relatora especial para Venezuela del organismo, Gloria Monique de Mees.

"La persistencia de estas instalaciones pone de relieve la naturaleza estructural de las violaciones y la ausencia de una supervisión institucional efectiva" declaró la relatora ante el Consejo Permanente de la OEA.

A pesar de la excarcelación de presos políticos que lleva a cabo el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, la situación de los derechos humanos en el país es alarmante, según la CIDH, que no ha podido visitar Venezuela desde 2002.