La ciudad de Florida que está entre las mejores 50 del mundo, según Time

Cuando se piensa en hacer turismo en Florida, Miami y Orlando suelen aparecer como los destinos más populares por su gran variedad de opciones de entretenimiento, diversidad gastronómica y hoteles de clase mundial. No obstante, la prestigiosa revista Time acaba de anunciar su lista de las mejores 50 ciudades del mundo, donde aparece una diferente a las habituales: Tampa Bay.

Corresponsales internacionales y colaboradores de la publicación incluyeron a Tampa entre los lugares que ofrecen experiencias nuevas y emocionantes. La ciudad, ubicada en la costa del golfo de Florida, se suma a destinos tan interesantes y exóticos como Giza y Saqqara, en Egipto; Dijon, en Francia; el archipiélago de Tuamotu, en la Polinesia Francesa, y Medellín, Colombia.

Los 50 mejores destinos del mundo según la revista Time

“El encarecimiento de los precios de viajar y el creciente interés por la sostenibilidad y la autenticidad están reconfigurando el panorama”, explicó la revista al presentar a las ciudades, donde Tampa se ganó un lugar entre las mejores del mundo gracias a su proyecto de desarrollo de vanguardia Water Street Tampa, que desde hace años encabeza la transformación del centro de la ciudad.

La reseña de la ciudad publicada por Time destaca como parte de estas iniciativas exitosas, la inauguración del primer hotel de cinco estrellas de la ciudad, The Tampa Edition, dirigido por el chef galardonado con una estrella Michelin John Fraser.

Además, refieren que The Verge, el principal paseo peatonal de la ciudad, ha sido testigo de la llegada de restaurantes cosmopolitas como Boulon Brasserie, “con espectaculares interiores de un diseñador de Montreal y caracoles ridículamente buenos”. También está The Pearl, “un elegante bar de ostras situado al otro lado de la calle”, según la publicación. El primer cuadro de Tampa recientemente fue nombrado como el primer distrito urbano del mundo con certificación WELL, un reconocimiento a la sostenibilidad y habitabilidad.

“La ciudad se ha convertido en un imán para emprendedores y millennials y el ocio se ha convertido en una forma de vida en lugares como Sparkman Wharf (la zona comercial frente al canal de navegación), y Armature Works (un local de comida al interior de un almacén de tranvías histórico)”, detalló la revista en su crónica sobre Tampa.

Los expertos en viajes de Time destacan la disponibilidad del primer vuelo directo a Tampa desde el Aeropuerto Internacional de Londres Heathrow a través de Virgin Atlantic, que conecta a la nueva ciudad de moda en Florida con Europa.

La accesibilidad peatonal es uno de los principales atractivos de Tampa Visit Tampa Bay

Entre los atractivos turísticos de Tampa que reciben mejores comentarios de los usuarios de plataformas como TripAdvisor están:

Busch Gardens . Un parque de diversiones con montañas rusas y atracciones acuáticas operado por SeaWorld y ambientado con temáticas de África y Asia.

. Un parque de diversiones con montañas rusas y atracciones acuáticas operado por SeaWorld y ambientado con temáticas de África y Asia. The Florida Aquarium. Exhibición de peces nativos de la región en una gran área de 250 mil pies cuadrados (23.220 metros cuadrados).

Exhibición de peces nativos de la región en una gran área de 250 mil pies cuadrados (23.220 metros cuadrados). ZooTampa at Lowry Park. Un área natural de 63 acres (25 hectáreas) que en 2009 fue nombrada como el mejor zoológico familiar de Estados Unidos por la revista Parents .

Un área natural de 63 acres (25 hectáreas) que en 2009 fue nombrada como el mejor zoológico familiar de Estados Unidos por la revista . Sunshine Skyway Bridge : Este puente que conecta St. Petersburg y Terra Ceia es un emblema de la ciudad y ofrece vistas panorámicas del Golfo de México.

: Este puente que conecta St. Petersburg y Terra Ceia es un emblema de la ciudad y ofrece vistas panorámicas del Golfo de México. Tampa Riverwalk. Un paseo peatonal a lo largo del río Hillsborough donde se realizan eventos culturales.

Además de Tampa, la lista de las 50 mejores ciudades para explorar en 2023 de la revista Time, que no tiene un orden determinado, sino una selección general, incluye otros destinos de Estados Unidos como: Yosemite National Park, California; Bozeman, Montana; Tucson, Arizona; y Washington, D.C.

