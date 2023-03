Las cosas que los turistas no deberían hacer en Miami, según los locales

escuchar

Como cualquier destino turístico popular, Miami tiene aspectos que son muy conocidos por los visitantes, pero hay algunos otros secretos que solo saben quienes viven ahí y pueden resultar muy valiosos al momento de organizar un viaje por la ciudad. Por ello, las siguientes son algunas de las recomendaciones que los locales piden evitar para tener una buena experiencia.

No quedarse solo con South Beach

Algo en lo que coinciden es que a pesar de los atractivos populares y lo vibrante que puede ser la vida nocturna en South Beach, no se debe limitar la ruta a esta zona en particular. Por el contrario, instan a dejar tiempo para ir a otros lugares como la Calle Ocho, Coral Gables o Key Biscayne.

Little Havana es solo uno de los múltiples atractivos de Miami más allá de las playas aomi tamar / Unsplash

“Esta ciudad tiene un montón de áreas diferentes para explorar como Little Havana, donde puedes ir a las fábricas y tiendas de cigarros, o a comer muy buena comida y beber. Hay mucho más que eso: también puedes ir a Coral Gables a hacer compras”, dijo el youtuber Mark Wolters en un video publicado el año pasado.

Incluso si los turistas quieren aprovechar todo el tiempo posible cerca del mar, Sally Espinosa, otra residente, aconseja ir al Parque Estatal Bill Baggs Cape Florida, en Key Biscayne. “He visitado muchas playas de la zona de Miami, pero la arena y el agua de ‘El Farito’ (como lo conocen los locales), poco profunda, transparente y cálida, son inigualables”, escribió la miamense en una columna para Insider.

Asimismo, dejó en claro que no era necesario que los turistas vistieran traje de baño todo el tiempo. “Miami no es solo un destino de playa. Siendo realistas, no pasará todo el día en la arena”, agregó. “Lleve ropa adecuada para cenar en restaurantes galardonados, explorar lugares históricos e ir de compras”.

No viajar en el verano o a fin de año

La temporada de calor y las vacaciones de fin de año son los peores momentos para visitar Miami, según la opinión popular. Para el youtuber Wolters, el calor y la humedad del verano en Miami “son simplemente como si te estuvieras derritiendo”, por lo que recomienda evitar los meses de julio o agosto.

La temporada alta de turismo en Miami va de noviembre a marzo Pontus Wellgraf / Unsplash

Por su parte, Espinosa desaconseja de noviembre a marzo, donde se registra el mayor flujo de visitantes. En cambio, sugiere planear el viaje en algún otro momento del año sin preocuparse demasiado por el clima, que casi todo el tiempo será soleado y cálido. “Es probable que consiga mejores ofertas en hoteles y billetes de avión y que evite las grandes aglomeraciones, lo que le permitirá hacer mejores fotos. También podrá pasear por aceras comparativamente vacías, coger un sitio perfecto en la arena y disfrutar de los servicios sin esperas tan largas”.

No alquilar auto en Miami, mejor usar taxi o transporte público

Uno de los problemas de las grandes metrópolis que también padecen los habitantes de Miami es el tráfico. Por tal motivo, hay múltiples advertencias que indican que es mejor utilizar servicios como Uber o el transporte público para moverse entre los diferentes destinos de la ciudad.

“Los precios del estacionamiento en la mayoría de los hoteles parecen destinados a los ganadores de la lotería y el tráfico en las estrechas calles de South Beach los fines de semana hará quemar un depósito lleno de gasolina en una sola noche”, narró una crónica de la revista Condé Nast Traveler.

Para el creador del canal de YouTube Wolters World, la mejor opción para los turistas es usar servicios como Uber y Lyft, que están disponibles en toda la ciudad. “Es supersimple y son bastante rápidos”, contó en su clip de recomendaciones. “Otra cosa que sucede es que verás gente que llega aquí y alquila un Ferrari y presumen diciendo ‘¡Mira, soy genial!’ y salen a conducir… Algunos saben cómo, pero para otros es más complicado… Así que mejor no conduzca si no lo necesita”.

No olvidarse de las reglas y la seguridad

Con la vibrante escena de vida nocturna y múltiples opciones de entretenimiento para todos los gustos, es fácil que los turistas olviden que están en una ciudad de Estados Unidos y que las reglas se mantienen y son las mismas las leyes aplicables en el resto del país.

El consumo de alcohol está prohibido para personas menores de 21 años, así como la compra o venta de tabaco a menores de 18 años. Además, debido a las regulaciones recientes, hay pocos sitios donde no está permitido beber y fumar, incluidos los restaurantes y las zonas de playa.

Aunque hay mucha diversión, en Miami se debe respetar la ley como en cualquier ciudad Andre Tan / Unsplash

“La ley en Miami se aplica hasta el extremo. Hay tres corporaciones encargadas de hacer cumplir la ley: los sheriffs del condado, la policía de carreteras y la policía de la ciudad. Todas las personas (residentes y turistas) están bajo su vigilancia”, enfatizó un artículo del sitio FloridaTripTips.com. Adicionalmente, el sitio recordó que como en todas las ciudades, hay algunos riesgos y zonas peligrosas para los visitantes. “Para evitar que los vendedores o personas sin hogar te roben o molesten, el consejo es no ‘parecer un turista’. Hay que evitar la famosa ‘cara de turista’, porque así acabas mezclándote con la masa de los nativos y no te molestan”.

