"La clase es para siempre", dice el DT de Argelia sobre Messi

"La clase es para siempre", comentó el entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, en alusión a la clase magistral que dio el capitán argentino Lionel Messi este martes, al anotar el triplete que le dio la victoria 3-0 en el inicio de la defensa del título en el Mundial

"No estamos hablando de cualquier futbolista. Hablamos de un jugador que, ¿cuántas veces ha ganado el Balón de Oro? Siete u ocho veces a lo largo de su carrera. Lamentablemente, también le regalamos una oportunidad en el primer y en el segundo gol, en realidad le facilitamos la tarea", añadió en la rueda de prensa posterior al partido disputado en Kansas City

"Desde hace muchos años, desde hace décadas, hace cosas increíbles. Argentina tiró diez veces a puerta hoy, y siete de esos disparos fueron de Messi", destacó el experimentado DT

Más allá de la actuación de Messi, Petkovic felicitó a la campeona del mundo en Catar 2022 por ser "un equipo magnífico" y reconoció que en el debut en Norteamérica 2026 de ambos "mereció ampliamente ganar este partido"

El seleccionador de Argelia no quiso cargar contra el portero Luca Zidane, que se mostró poco certero en dos de los goles recibidos

"No es mi estilo culpar a tal o cual jugador. Pero creo que cometimos demasiados errores dejando a los argentinos libres entre los 16 y los 25 metros de la portería, permitiéndoles disparar sin oposición", comentó. "Tenemos que aprender de ello", resumió

Argelia se enfrentará a Jordania y luego a Austria en el grupo J