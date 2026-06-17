Tragedia en Estados Unidos: una avioneta se estrelló y se incendió en el sur de Texas

LAREDO, TEXAS.- Una avioneta se estrelló durante la noche del martes en una carretera en el sur de Texas y los equipos de rescate debieron asistir de urgencia para intentar apagar las llamas que se encendieron tras el impacto.

José Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo, marcó que el accidente se produjo poco después de las 22 (hora local) y dijo que, de momento se desconoce cuántas personas iban a bordo y cuál es su estado.

X2Twitter.com N M-OHtziYIMJhzg 1276p

Según indicó, no se reportaron heridos de inmediato entre los ocupantes de vehículos en la autopista Loop 20. La carretera, en tanto, fue cerrada en ambos sentidos para que los servicios puedan trabajar con comodidad.

En videos que circularon en redes sociales se puede ver al avión volcado de costado, estrellado contra una barrera de la autopista. También se puede observar a los rescatistas entrando rápidamente para romper una ventana de la cabina y liberar a las personas que se encontraban dentro.

A través de un comunicado publicado en Facebook, el Departamento de Policía de Laredo informó: “El tráfico en ambos sentidos de la circunvalación (Loop) se encuentra actualmente cerrado cerca de la intersección de Saunders Street y Clark Boulevard. El cierre en dirección norte comienza en Cuatro Vientos Road, mientras que el tráfico en dirección sur se desvía y se cierra en Saunders Street”.

Además, continuó: “Por favor, evite la zona y busque rutas alternativas hasta nuevo aviso. Agentes de policía se encuentran en el lugar atendiendo el incidente y se proporcionarán actualizaciones a medida que estén disponibles. Gracias por su paciencia y cooperación”.

Un hecho similar ocurrió este domingo en el estado de Misuri, en el centro de Estados Unidos, cuando una avioneta utilizada para paracaidismo se estrelló y murieron las 12 personas que iban a bordo. El accidente ocurrió cerca del aeropuerto Butler Memorial, a unos 96 kilómetros al sur de Kansas City, señaló Dennis Jacobs, director de la agencia de gestión de emergencias del condado de Bates.

Tras su despegue, a las 11:30 locales, la avioneta privada, que transportaba a 11 paracaidistas y a un piloto, dio la vuelta por razones desconocidas y se estrelló cerca de una autopista, lo que llevó a las autoridades a cerrar ambos tramos de la vía, indicaron medios locales. Equipos de emergencia y funcionarios de la patrulla de carreteras del estado de Misuri, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asistieron al lugar, mientras que Fox4, un canal de televisión local, dijo que se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Con información de AP y AFP.