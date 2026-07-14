"La clave de esto es que somos una familia", destaca Marcos Llorente

El volante del Atlético de Madrid Marcos Llorente atribuyó este martes el pase de España a la final del Mundial, tras la victoria 2-0 sobre Francia en semifinales, al espíritu colectivo del equipo y a que son "como una familia".

"La clave de esto es el grupo, que somos una familia. El buen rollo que tenemos, como una familia. No es una casualidad que se nos esté dando así este Mundial", aseguró.

El volante también recordó las críticas tras el empate sin goles ante Cabo Verde en el debut, y reconoció que aunque "hubo dudas" en el plantel siempre se mantuvieron unidos.

"Hoy pensábamos que íbamos a sufrir, y es verdad que hemos sufrido, pero al final hemos ganado bien y claramente", celebró.

Sobre la jugada de penal que representó la apertura del marcador para La Roja, Llorente dijo que le "da igual lo que digan en Francia sobre eso".

"Yo el penal lo vi claro".

Por su parte, el defensa Pau Cubarsí destacó la emoción del vestuario y la ilusión de disputar la final.

"Me ven muy tranquilo, pero estoy muy contento, por dentro. Ahora vienen días muy especiales. Nos vamos a Nueva York y el sueño sigue vigente", anticipó.

En el vestuario sobre todo había gritos, alegría, euforia. No era para menos. Hemos hecho un partido espectacular. Estamos en la final del mundo y vamos a ir a por todas, eso seguro".