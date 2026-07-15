Harry Kane, goleador de Inglaterra: “Varío mi dieta e incluyo ensalada y verduras en cada comida”

Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026, contó que una alimentación saludable tuvo un papel importante en la evolución de su carrera profesional. El goleador británico destacó que una dieta equilibrada es fundamental para mantener la energía necesaria durante toda la temporada.

La dieta de Harry Kane y cómo adapta carbohidratos y proteínas

El delantero detalló su metodología para organizar las comidas según la intensidad de los entrenamientos y la proximidad de los partidos.

Al respecto, en una entrevista con el sitio oficial de la selección inglesa publicada en 2023, Kane afirmó: “Varío mi dieta. Me encanta el salmón, el arroz y las verduras. Incluyo ensalada y verduras en cada comida”.

El salmón, el arroz y las verduras forman parte de la dieta diaria de Harry Kane BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El deportista contó que busca obtener la máxima cantidad de nutrientes posibles para asegurar su óptimo estado físico. En ese sentido, señaló: “Equilibro proteínas y carbohidratos, inclinándome más hacia los carbohidratos antes de un partido”.

Para gestionar estos detalles, Kane mencionó su colaboración con un chef especializado en rendimiento. Según dijo, esta ayuda profesional le permitió ajustar con mayor precisión su consumo de calorías y carbohidratos.

“En los días de entrenamiento más ligero, puedo eliminar los carbohidratos de una comida y optar por proteínas y verduras”, explicó al respecto.

Esta disciplina alimenticia incluye desayunos variados, que oscilan entre opciones integrales con aguacate y huevos o alternativas más ligeras como yogur con frutos rojos. El capitán inglés consideró que estos hábitos contribuyeron a su evolución como jugador profesional.

Qué come Harry Kane después de los partidos para flexibilizar su rutina

Aunque mantiene una conducta estricta durante las jornadas deportivas, el delantero del Bayern Múnich reconoció la importancia de “desconectar” ocasionalmente para cuidar su salud mental. Este enfoque busca evitar privaciones excesivas que puedan afectar a su estado de ánimo general.

Al respecto, el futbolista explicó: “Se trata de encontrar el equilibrio. Cuando trabajo, trabajo y como sano, pero después de un partido, cuando he quemado muchas calorías y he jugado bien, salgo a disfrutar de una buena comida”. De acuerdo con lo que contó, estos momentos permiten una mayor flexibilidad en la elección de los ingredientes.

Harry Kane enfrentará a la selección argentina por las semifinales del Mundial 2026 Jacob Kupferman - FR171784 AP

Kane aclaró qué tipo de platos elige para estos lapsos de distensión en su rutina profesional. “Puede ser sushi, pizza, lo que me apetezca en ese momento”, reconoció. Sin embargo, advirtió que este hábito funciona correctamente mientras no se transforme en una costumbre habitual de varios días consecutivos.

En este caso, su estrategia consiste en medir el gasto calórico derivado de los encuentros deportivos para gestionar los antojos con inteligencia.

Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026, horarios y TV en Estados Unidos

Argentina e Inglaterra se verán las caras este miércoles 15 de julio a las 15 hs ET (hora local de Atlanta) / 14 hs CT / 13 hs MT/ 12 hs PT en el Atlanta Stadium, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA.

¿Puede Harry Kane romper el karma de Inglaterra en los Mundiales?

Para verlo en vivo, estará disponible la opción de verlo en español en las transmisiones de Telemundo o Peacock TV. No obstante, también se podrá ver en inglés a través de la pantalla de FOX.