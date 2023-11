escuchar

La actriz Marilyn Patiño, de 49 años, utilizó las redes sociales para compartir el momento económico que atraviesa al lado de sus dos pequeños hijos. La también modelo colombiana alcanzó el éxito con dos producciones famosas Sin senos sí hay paraíso (2016), de la casa productora Telemundo, y La viuda negra (2014). No obstante, también pasó por complejos momentos recientes, como la inesperada muerte de su expareja y padre de sus niños. En su último mensaje, se sinceró sobre la vida que tiene actualmente en Estados Unidos: “Estoy durmiendo en un colchoncito en el piso”.

El pasado 24 de octubre, Patiño recurrió a Instagram para dar a conocer que Héctor Fabián Bonilla, su expareja y padre de sus dos niños, fue asesinado en su finca, en Colombia, en condiciones extrañas. La actriz contó que el hombre se encontraba con una mujer: “Estaba con su novia, con la que ya tenía dos años. Yo me encuentro en la ciudad de Miami y lamento mucho lo sucedido”, narró la colombiana en medio del llanto, mientras pedía privacidad.

Patiño señaló que no daría la oportunidad de que extorsionadores recurrieran a ella y destacó que no cedería a las presiones de ningún tipo. A su vez, puso el énfasis en ese momento en que se mantendría alejada de los medios, sobre todo luego de que las autoridades le comenzaron a dar seguimiento al caso. La actriz informó que su abogado pertenecía al bufete De la Espriella Lawyers para todos los asuntos relacionados con el padre de sus hijos.

¿Cómo está Marilyn Patiño en EE.UU.?

Días después, la actriz y modelo volvió a recibir la atención mediática cuando, a través de Instagram, contó cómo vive en la actualidad. “Una amiga me escribió para preguntarme que si era verdad que estaba pasando necesidades acá y efectivamente sí, estoy durmiendo en un colchoncito en el piso, así estoy”, indicó la colombiana, mientras que con la cámara de su teléfono móvil mostraba una habitación casi vacía: “No me da miedo, no me avergüenza decirle al mundo que estoy pasando necesidades. Llego a este país amenazada, robada, a empezar de cero, no tengo miedo porque estoy con Dios. Soy una mujer trabajadora, siempre lo he sido”.

Patiño no precisó de qué se tratan las amenazas ni la razón de ellas, así como tampoco qué fue exactamente lo que le robaron ni si ya levantó una denuncia; sin embargo, dejó en claro que seguirá trabajando: “¿Por qué tengo que tener vergüenza?, ¿Por qué tengo que empezar de cero? Me robaron mi departamento, me robaron mis cosas, me amenazaron ¡me toca salir! Y no me da miedo, no tengo un peso, no me da pena”.

Además, la famosa aclaró que ella no tiene vicios: “¿Por qué me tengo que avergonzar? Al contrario, tengo que sentirme orgullosa de lo que soy, orgullosa de que soy una mujer que se supera día a día, que evoluciona. No vine a victimizarme, pero a mí me amenazan y me toca salir”. Para cerrar su mensaje, pidió donaciones de ropa usada para niños, juguetes, camas y colchones.

LA NACION