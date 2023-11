escuchar

La presentadora Adamari López se encuentra lejos de Miami debido a un proyecto de trabajo que firmó con la compañía Televisa-Univision, por lo que su expareja, Toni Costa, se ha dedicado a compartir en redes sociales los momentos que pasa al lado de la pequeña Alaïa, la hija de ambos. Pese a que los famosos anunciaron su separación en 2021, la actriz y el bailarín español priorizan su rol como padres por el bien de la niña de ocho años, como los dos lo han reiterado en diferentes entrevistas y encuentros con la prensa.

Costa utilizó su perfil de Instagram para compartir cómo son las noches al lado de su hija, quien se quedó bajo su total cuidado mientras López termina con su nueva misión en televisión. “Me tiene acorralado en mi cama todas las noches, en mi lado, y su lado totalmente vacío, y le digo que no puedo así. Tengo que llevar lentes para dar la clase porque tengo una ojera que no vean”, contó Costa, mientras la pequeña se escondía detrás de un muñeco grande.

Alaïa miraba a la cámara sonriente, mientras el maestro de zumba siguió revelando aspectos de su batalla nocturna a lado de su hija. “Me paso toda la noche intentando moverte a tu lado... a mí me encanta que estés pegadita”, agregó: “En marzo que viene tú ya vas a dormir sola en tu cuarto. Venga”.

Además del conmovedor video, el bailarín de 40 años también les mostró a sus seguidores cómo son los momentos de comer juntos y hasta los entrenamientos físicos que realizan a la par. “Qué suerte la mía de tenerte en mi vida, ¡te amo princesa de papi!”, escribió en otro de sus clips. Cabe señalar que incluso antes de que Adamari tuviera que dejar a la niña bajo su resguardo, Costa supo ser muy cercano, por lo que juntos intercambian roles para estar bien presentes en la vida de su hija.

Estos videos fueron bien recibidos por su comunidad de seguidores, quienes expresaron palabras de admiración: “Me encanta verlo con su niña. Esa niña se ve que ama a ese padre”; “Se parece mucho a su papi con los ojitos de Adamari”; “Qué bello amor y qué buen padre, ¡Felicidades! Pocos son los hombres que se divorcian y siguen con sus hijos igual”, fueron algunas de las reacciones.

¿Qué hace Adamari López fuera de Miami?

Adamari López tuvo que dejar su casa en Miami para cumplir con sus nuevos compromisos de televisión, ahora adquiridos con Televisa-Univision. Aunque no se sabe con certeza el nuevo destino de la conductora nacida en Puerto Rico, se cree que se encuentra trabajando en la Ciudad de México, específicamente en los foros de Televisa San Ángel. “Me siento afortunada de poder tener la oportunidad otra vez, de regresar a un lugar que me abrió muchísimas puertas, que me mantiene en el cariño y en la mente de cada uno de los televidentes y de hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho”, expresó a las cámaras del programa Despierta América antes de partir.