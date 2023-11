escuchar

Sofía Vergara tiene una larga trayectoria en Estados Unidos como actriz y empresaria. Desde que puso un pie en Los Ángeles y comenzó a actuar, su carrera empezó a tomar forma hasta lo que es hoy: una de las celebridades latinas más famosas y conocidas en el país. Durante su crecimiento profesional, la colombiana también fue modelo y posó como imagen publicitaria de diferentes marcas. Recientemente, publicó una foto en sus redes sociales donde recordó sus días en Miami.

En la imagen, que ya suma más de 850 mil Me gusta en Instagram, se la puede ver a la actriz posar de espaldas a la cámara con un bikini y un collar de perlas en una playa con el mar de fondo. En el texto de la foto promocionaba una marca de protectores solares.

“Esta es la razón por la que soy religiosa acerca del uso de Transforma a los 51 años. ¡Todos esos años de sol sin protección en la década de 1990!”, expresó, con lo que hizo alusión al cambio cultural que la sociedad ha experimentado con relación a la aplicación de protección solar de manera diaria como parte de la rutina.

La foto retro de Sofía Vergara en sus redes sociales Instagram/@sofiavergara

La marca que promociona la colombo-estadounidense es propia. Se trata de Toty, que es un “protección solar con múltiples beneficios”, según se indica en el perfil de la compañía en redes sociales, que además cuenta con más de 100 mil seguidores.

Esta es parte de la faceta de empresaria de la actriz, un aspecto en el cual invierte tiempo desde hace varios años y se lanza al mercado con esta nueva marca de belleza y salud.

Toty, la marca de protección solar de Sofía Vergara Instagram/@toty

Durante el verano (boreal), Vergara ofreció una entrevista a Harper’s Bazaar en la cual conversó acerca del bronceado y la salud. “Crecí en un clima muy tropical en Barranquilla, Colombia, y nunca nadie te decía: ‘No te quemes con el sol’ o ‘No te broncees’. Ojalá hubiera tomado esa decisión antes también para el resto de mi cuerpo, pero no lo hice, solo pensé en salvar mi cara y eso fue todo, así que no he tenido la cara al sol sin protección desde entonces, los años 90″, sostuvo.

La faceta de empresaria de Sofía Vergara con la promoción de protectores solares Instagram/@sofiavergara

En ese orden, mencionó que en aquel entonces se “freía como un pollo con aceite de coco todo el cuerpo. No, quiero decir, todos los fines de semana. Ahora, solo me expongo a la radiación solar, tal vez cuando estoy de vacaciones. Una o dos veces al año”, dijo. “Todavía recibo un poco de sol, pero mi cara, no”, agregó.

El nombre de la marca de Vergara no es cuestión de azar, y responde a un recuerdo de su infancia. “En Latinoamérica todo el mundo tiene un apodo, y entonces ese era el mío. Me lo dio mi hermano que era dos años mayor que yo. Me decían Sofi, y él no sabía decirlo”. Sofi, entonces, decía Toty. Solo los barranquilleros me llaman así, entonces si dices Toty y me doy la vuelta, siempre estoy pensando que voy a ver a alguien de Barranquilla”, reveló.