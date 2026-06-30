La Corte Suprema de EE.UU. revisará la prohibición de fusiles de asalto

La Corte Suprema de EE.UU., de mayoría conservadora, aceptó el martes examinar los recursos contra las prohibiciones de fusiles de asalto.

El tribunal escuchará los alegatos para decidir si dichas prohibiciones violan la Segunda Enmienda de la Constitución, que establece que los estadounidenses tienen derecho a poseer y portar armas.

La Corte tiende a favorecer una interpretación amplia de los derechos sobre armas.

Los casos que revisará se refieren a prohibiciones de rifles de asalto en el condado de Cook, Illinois, y en el estado de Connecticut. Este último, escenario en 2012 de la masacre de 20 niños y seis adultos en la escuela primaria Sandy Hook.

Las autoridades han prohibido allí la posesión de determinados fusiles semiautomáticos tipo AR-15 debido a su peligrosidad.

En su sesión anual, que comenzará en octubre, la Corte deberá determinar si tales prohibiciones, ratificadas por tribunales inferiores, son compatibles con la Segunda Enmienda.

Se trata de una nueva oportunidad para que la Corte aclare su jurisprudencia de junio de 2022, que proclamó el derecho de los ciudadanos a portar armas fuera de su domicilio, con reservas de excepciones "razonables" a la Segunda Enmienda, especialmente en los "lugares sensibles".

Dado que esta decisión ha creado numerosas dificultades de interpretación y aplicación para los tribunales inferiores, la Corte intentó aclararla en junio de 2024. Así, autorizó el desarme de personas que representen "una amenaza creíble para la seguridad física de otros", en una decisión relativa a un caso de violencia doméstica.