La creación de empleo en el sector privado pierde impulso en EE.UU.

La creación neta de empleos en el sector privado de EE.UU. perdió impulso en junio, según la encuesta periódica ADP/Stanford Lab publicada el miércoles, ligeramente por debajo de las expectativas de los mercados.

Según este barómetro, las empresas privadas crearon en conjunto 98.000 empleos en junio, frente a 122.000 en mayo.

Los inversores esperaban algo más de 110.000, de acuerdo con el consenso publicado por Trading Economics.

"Sabemos que la gente tarda más en encontrar trabajo, pero también observamos que algunos sectores tienen dificultades para encontrar la mano de obra necesaria", señaló la economista responsable de la encuesta, Nela Richardson, citada en un comunicado.

"Por ahora esto se traduce en términos generales en una desaceleración de la creación de empleo", añadió.

Entre los sectores, la minería perdió 5.000 puestos y la manufactura sumó 5.000 empleos.

El empleo en educación y servicios de salud aumentó en 48.000 puestos, pero los rubros de ocio y hostelería solo ganaron 2.000 empleos.

Aunque con alcance limitado, los datos de ADP permiten tomar el pulso al mercado laboral estadounidense antes de la publicación oficial de las cifras de empleo, prevista para el jueves.