Javier Aguirre, DT de México en el Mundial 2026: “El Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también”

México logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras el triunfo por 2-0 sobre Ecuador, el seleccionador Javier Aguirre explicó los cambios realizados durante el encuentro, destacó el esfuerzo de sus jugadores y valoró la conexión que el equipo construyó con la afición a lo largo del torneo.

Javier Aguirre explicó el desgaste de México ante Ecuador en el Mundial 2026

En los primeros minutos de la conferencia de prensa, Aguirre respondió a las preguntas sobre las modificaciones realizadas durante el encuentro y detalló el estado físico de varios futbolistas tras una noche de máxima exigencia.

“Quiñones tenía una molestia, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también. Un partido muy exigente, Ecuador, un equipo que te lleva al límite”, afirmó el seleccionador mexicano.

Por otro lado, señaló que las sustituciones estuvieron directamente relacionadas con el desgaste acumulado durante los 90 minutos. Según explicó, la intensidad propuesta por Ecuador obligó a sus dirigidos a sostener un esfuerzo tanto en ataque como en defensa.

Además de analizar el partido, destacó el significado que tuvo la victoria en el plano personal. “Yo soy uno de esos que no pude pasar al quinto partido... duele mucho. Hoy esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra“, recordó sobre las eliminaciones que sufrió en anteriores Copas Mundiales.

Javier Aguirre valoró la entrega del Tri tras vencer a Ecuador en el Estadio Azteca

Durante la conferencia, resaltó el compromiso mostrado por todo el plantel y aseguró que el grupo merecía vivir una noche como la que se presentó en el Estadio Azteca. “Es un grupo que merece esto que está sucediendo, esta conexión con la afición”, señaló Aguirre.

El estratega describió al plantel como una verdadera familia y aseguró que tanto los titulares como los suplentes contribuyeron a mantener un ambiente positivo durante toda la concentración mundialista.

“Es una verdadera familia. Los que no juegan, los que inician, los que están detrás... es un grupo espectacular”, afirmó.

Aun con la satisfacción por la clasificación, admitió que hubo aspectos del funcionamiento colectivo que todavía pueden mejorar. Señaló que México dejó escapar varias oportunidades para sentenciar el encuentro mediante contraataques durante el segundo tiempo, cuando Ecuador adelantó sus líneas en busca del empate.

Los jugadores de México festejan el triunfo contra Ecuador (Photo by YURI CORTEZ / AFP) YURI CORTEZ - AFP

México espera por Inglaterra o RD Congo en octavos del Mundial 2026

Tras conseguir el boleto a los octavos de final, evitó elegir rival entre Inglaterra y República Democrática del Congo, selecciones que definirán al próximo adversario de México.

Sobre Inglaterra, elogió la calidad de sus futbolistas y destacó el trabajo de su cuerpo técnico. En cuanto al conjunto africano, recordó que ya lo enfrentó durante su etapa como seleccionador de Egipto y resaltó la intensidad con la que juega.

Javier Aguirre destacó la fuerza y trabajo del conjunto mexicano (AP Photo/Natacha Pisarenko ) Natacha Pisarenko - AP

“No estoy para escoger”, respondió cuando le preguntaron cuál prefería enfrentar. El seleccionador explicó que su prioridad será recuperar físicamente al plantel después del desgaste sufrido frente a Ecuador y preparar el siguiente compromiso con la misma intensidad.

La noche también tuvo un significado especial fuera de la cancha. Aguirre reveló que horas antes del encuentro nació su tercer nieto, una noticia que, según contó, hizo aún más emotiva una jornada que ubicó entre las más importantes de toda su trayectoria como entrenador.