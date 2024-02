escuchar

Los republicanos aprobaron este martes en un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos, cargos de juicio político impeachment contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien acusan de poner en peligro la seguridad del país con la entrada de migrantes indocumentados.

Los cargos se aprobaron en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes con 18 votos a favor, todos republicanos, y 14 en contra, todos demócratas, el paso previo a que sean sometidos a votación.

El voto en el pleno podría tener lugar a partir de la próxima semana y su aprobación abriría formalmente el proceso de juicio político contra Mayorkas, en un momento en el que la migración y la frontera se convierten en el tema de la campaña electoral.

Migrantes caminan por una autopista hacia Arriaga, Chiapas, estado sureño de México, el lunes 8 de enero de 2024, en una caravana que se dirige hacia la frontera norte con Estados Unidos Edgar H. Clemente - AP

Los cargos de los que acusan a Mayorkas, también llamados artículos de impeachment, son “violación de la confianza pública” y “negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley” al no manejar adecuadamente la situación en la frontera entre Estados Unidos y México.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional, el republicano Mark Green, afirmó este martes que “el remedio final para tratar directamente con el deliberado y sistemático desprecio del secretario Mayorkas por el Estado de derecho era el juicio político”. ”Después de tres años de esta crisis y un año de investigaciones y procedimientos, debemos avanzar con la rendición de cuentas”, agregó.

Texas colocó alambre de púas en la frontera para disuadir a los migrantes de cruzar de forma ilegal Facebook Greg Abbott

El demócrata de mayor rango del comité, Bennie Thompson, respondió que las acusaciones son “una farsa sin fundamento” y que “los pocos republicanos razonables que quedan en la Cámara lo saben, incluso si se niegan a admitirlo”. “El pueblo estadounidense merece algo mejor”, dijo.

Mayorkas, por su parte, hizo pública una carta de seis páginas que remitió al presidente del comité en la que asegura que aportó infinidad de información que “demuestra claramente” cómo está haciendo cumplir la ley y lamentó que no haya servido para detener este proceso “sin fundamento”. “Le aseguro que sus falsas acusaciones no me inquietan ni me desvían del cumplimiento de la ley y del servicio público más amplio al que sigo dedicado”, afirmó.

Los republicanos tienen ahora mismo una débil mayoría de 219 a 213 en la Cámara de Representantes, por lo que cuando sometan los cargos al pleno deberán recibir el apoyo de casi todos sus miembros para ser aprobados.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al centro, llega al Capitolio para participar en negociaciones a puerta cerrada sobre un acuerdo de seguridad fronteriza, el domingo 17 de diciembre de 2023, en Washington Mark Schiefelbein - AP

Si los artículos prosperan, le corresponderá al Senado llevar a cabo el juicio político contra Mayorkas, un proceso que es casi imposible que salga adelante, ya que se requieren dos tercios de los votos en esa cámara y los demócratas tienen la mayoría. Sin embargo, los republicanos tratarán de aprovechar la exposición pública del juicio político contra el máximo responsable de la política migratoria del presidente Joe Biden, de cara a la campaña electoral.

En diciembre de 2023 cruzaron la frontera sur de México a Estados Unidos al menos 302.000 migrantes sin documentos, un número sin precedentes. Durante el año fiscal 2023 fueron detenidas 2,4 millones de personas, lo que también representa un récord.

La Casa Blanca y senadores de los dos partidos negociaron un acuerdo migratorio, para abordar la actual crisis fronteriza, pero el expresidente y precandidato republicano, Donald Trump, y sus aliados en el Congreso se oponen a que prospere.