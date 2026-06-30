La defensa de Inglaterra: un puzzle a resolver frente a RD Congo

Desde que Thomas Tuchel anunció su polémica lista, la defensa es la línea que más preocupación genera en Inglaterra y a la que necesita poner remedio ahora que el Mundial se adentra en su fase decisiva.

El miércoles en Atlanta, Inglaterra parte como clara favorita en los dieciseisavos de final contra la República Democrática del Congo pero, de cumplirse los pronósticos, su camino se empina después con posibles cruces ante la anfitriona México, Brasil y Argentina.

Harry Kane y Jude Bellingham están cumpliendo su papel en el ataque pero a los Tres Leones les preocupa que su rival africano encuentre las fisuras defensivas, especialmente en la plaza por cubrir en el lateral derecho.

"Todavía no hemos visto lo mejor de esta selección inglesa en ataque, pero lo que más me preocupa hasta ahora es la cantidad de veces que hemos quedado expuestos atrás", advirtió Alan Shearer, exinternacional inglés, a la BBC.

Tuchel fue el técnico elegido para que Inglaterra, subcampeón de las dos últimas Eurocopas, culmine el regreso a la cumbre después de 60 años sin ganar un título grande.

Pero su decisión de dejar en casa a talentos como Cole Palmer, Phil Foden y Morgan Gibbs-White desató un intenso debate en el país que se ha recrudecido en el Mundial, especialmente por las dificultades que han tenido frente a defensas muy replegadas.

Con todo, los planteamientos más desconcertantes del alemán han sido en el lateral derecho, expuestos tras la lesión de isquiotibiales del actual dueño del puesto, Reece James.

- Una lista controvertida -

La decisión de convocar a James, capitán del Chelsea cuya carrera ha estado lastrada por las lesiones, y de ignorar a Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Real Madrid, ya generó suspicacias en su momento.

Y la mayor sorpresa llegó cuando Tuchel tuvo que reemplazar a Tino Livramento, suplente de James, por una lesión justo antes del Mundial y tampoco convocó a Alexander-Arnold.

En su lugar Tuchel prefirió llamar a un sexto defensa central, Trevoh Chalobah, y se quedó sin una vía clara para reemplazar a James.

Una de las opciones es Djed Spence, lateral izquierdo del Tottenham que no tiene una gran experiencia internacional.

También podrían formar en el carril Ezri Konsa o Jarrel Quansah, centrales del Aston Villa y Bayer Leverkusen.

Quansah fue alineado contra Panamá y salió lesionado debido a una torcedura de tobillo.

Tuchel sabe que si las cosas no mejoran en las próximas semanas se le vendrá encima una avalancha de críticas.

"Creemos que vamos a mejorar, y lo haremos... no hay ningún problema en trabajar y crecer en un torneo como este", dijo el alemán.

"Ahora es importante que sigamos creyendo, centrándonos en lo que podemos influir y sabiendo que cada partido será diferente", afirmó.