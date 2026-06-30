Agustín Delgado, primer goleador de Ecuador en mundiales: “México tiene una hinchada que empuja muchísimo”

Agustín Delgado, uno de los referentes históricos de la selección de Ecuador, analizó el cruce entre su país y México por los 16avos de final del Mundial 2026. El exdelantero habló sobre el impacto que tendrá la hinchada en el Estadio Azteca y remarcó las debilidades ofensivas de ambos equipos.

El peso de la afición en el partido entre México y Ecuador por el Mundial 2026

“Tin” Delgado, futbolista que marcó el primer gol de Ecuador en una Copa del Mundo, justamente ante México en 2002, aseguró que los norteamericanos tendrán una importante ventaja en el juego de 16avos, gracias a que contarán con el apoyo de su afición en el Estadio Azteca.

El gol de Agustín Delgado para Ecuador frente a México en el Mundial 2002

En diálogo con Claro Sports, el exfutbolista se refirió a este aspecto: “México tiene una hinchada que empuja muchísimo, que va a ir a apoyar, y eso al final pesa en un partido de esta magnitud”. Para Delgado, el ambiente en las tribunas favorecerá al equipo de Javier Aguirre.

Aunque Ecuador también contará con la presencia de sus hinchas, la localía podría ser un factor diferencial. Además, señaló que históricamente México es un rival que incomoda a la selección ecuatoriana.

Precisamente en 2002, cuando Delgado marcó su histórico gol en el Mundial, la “Tri” había arrancado en desventaja. Sin embargo, logró dar vuelta el marcador y el resultado final fue 2-1

México y Ecuador tienen problemas ofensivos, según Delegado

Otro de los puntos que destacó Delgado fue la falta de eficacia en ataque de México y Ecuador. Según le comentó a Claro Sports, en este partido se verá “la falencia de los dos equipos”, dado que ambos son “débiles en ataque”.

Para el exfutbolista, esa falta de contundencia hará que el resultado dependa más del planteo táctico que del talento individual. En su opinión, la clave estará en la capacidad de los entrenadores para aprovechar las debilidades del rival.

"Tin" Delgado en el Mundial 2006 con Ecuador Instagram @eltindelgol

Delgado también recordó que en los cruces de eliminación directa hay poco margen de error: “Estos son partidos en los que si tienes dos oportunidades, tienes que meter una”. Para el histórico goleador ecuatoriano, la concentración será determinante.

En la fase de grupos, Ecuador marcó dos goles, recibió dos y sumó cuatro puntos que le sirvieron para clasificar como uno de los mejores terceros. Por su parte, México hizo seis tantos, no sufrió ninguno en contra y acabó como líder con puntaje ideal.

Delgado advirtió sobre la falta de delanteros en Ecuador

En la entrevista, el exdelantero también se refirió a la escasez de delanteros de alto nivel que tiene hoy en día Ecuador, según su mirada. Durante sus declaraciones, recordó que el país tuvo goleadores como Hermen Benítez y Lupo Quiñónez, pero considera que hoy no cuenta con un atacante de élite.

Hasta el momento, Enner Valencia no pudo convertir ningún gol en el Mundial 2026 Matt Slocum - AP

El exdelantero afirmó que no se trabajó lo suficiente en aspectos clave de la posición, como la ubicación, la paciencia, la concentración y la definición. Aunque reconoció la importancia de Enner Valencia, sostuvo que Ecuador depende demasiado de él y reclamó una mejor formación para el futuro.

Tin Delgado cuestionó a Beccacece y su gestión en la selección de Ecuador

Tin Delgado también se refirió a la relación entre el entrenador Sebastián Beccacece y los aficionados de Ecuador. Según Claro Sports, el exdelantero considera que el problema no pasa por los resultados, sino por la forma en que el entrenador maneja al plantel.

“Realmente yo creo que el entrenador no es que la gente no lo quiere, sino que no se le respeta por ciertas cosas que han pasado, por cómo se manejó la plantilla, con los jugadores”, afirmó.

Aunque evitó dar detalles sobre esos episodios concretos, Delgado sostuvo que esos antecedentes influyen en la opinión de la afición y que, incluso si Ecuador logra un buen Mundial, la percepción sobre Beccacece podría no cambiar.