Cuándo juega México vs. Ecuador los 16avos de final y a qué hora es el partido del Mundial 2026

La primera ronda de eliminación del Mundial 2026 tiene el martes 30 de junio el duelo entre México, selección coanfitriona de esta edición, y Ecuador, como uno de los cruces más atractivos de la jornada. El ganador de este partido, que comienza a las 21 hs (hora del Este de Estados Unidos), obtendrá el boleto a los octavos de final, con un rival aún sin definir.

México vs. Ecuador por el Mundial 2026: horario, sede y TV en Estados Unidos

A las 21.00 (ET) de este martes 30 de junio comienza el partido entre México y Ecuador , a disputarse en el Estadio Ciudad de México , donde el equipo anfitrión contará con el apoyo de sus fanáticos.

, a disputarse en el , donde el equipo anfitrión contará con el apoyo de sus fanáticos. El Tri tiene un gran desafío frente a los dirigidos por Sebastián Beccacece, que lograron un triunfo importante en su último partido frente a Alemania para clasificar a los 16avos.

Tras finalizar la fase de grupos con puntaje ideal, México se mide por los 16avos de final del Mundial 2026 con Ecuador Instagram @miseleccionmx

El plantel al mando de Javier Aguirre tuvo un gran desempeño en la fase de grupos, que comenzó con su victoria por 2 a 0 sobre Sudáfrica. Luego, se impuso por 1 a 0 sobre Corea del Sur y cerró la primera etapa con puntaje ideal tras vencer por 3 a 0 a República Checa.

Por su parte, Ecuador comenzó con el pie izquierdo al perder por 1 a 0 con Costa de Marfil. En su segundo partido, empató 0 a 0 con Curazao y, contra la mayoría de los pronósticos, venció por 2 a 1 a Alemania para avanzar a 16avos como mejor tercero.

En cuanto a la transmisión, el encuentro será televisado en español en EE.UU. por Telemundo, y en inglés lo pasará FOX. Además, se podrá ver el streaming en español a través de Peacock.

El seleccionado que obtenga la victoria enfrentará el próximo domingo 5 de julio a las 20 hs en el Estadio Ciudad de México al ganador del partido 80, que saldrá del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

En el último partido de la fase de grupos, Ecuador consiguió el pase a 16avos de final del Mundial 2026 con un triunfo sobre Alemania BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

México vs. Ecuador: historial mundialista y ventaja del Tri antes de los 16avos

Al margen de la importancia de este partido, no es la primera vez que las selecciones americanas se enfrentan en el contexto del torneo internacional más importante del fútbol, según la página web oficial de la FIFA.

En la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, la selección mexicana se quedó con el triunfo, pese a que Ecuador se puso arriba en el marcador apenas a los cinco minutos, gracias a un tanto de Agustín Delgado.

Junto con este duelo, se enfrentaron en siete partidos oficiales, con cuatro triunfos para los mexicanos, dos empates y una victoria para los ecuatorianos:

México 2-0 Ecuador - Copa América 1993

México 1-1 Ecuador - Copa América 1997

México 2-1 Ecuador - Copa América 2004

México 2-1 Ecuador - Copa América 2007

Ecuador 2-1 México - Copa América 2015

México 0-0 Ecuador - Copa América 2024

Si se tienen en cuenta los partidos no oficiales, el récord es de 25 ocasiones: 14 victorias para el combinado de Concacaf, cuatro victorias para el equipo de Conmebol y siete empates.

Ecuador selló un histórico triunfo ante Alemania y está cerca de clasificar a 16avos

Mundial 2026: partidos del martes 30 de junio, horarios y transmisión en EE.UU.

Al margen del enfrentamiento entre el anfitrión y los dirigidos por Beccacece, el martes 30 de junio se llevan a cabo los siguientes partidos:

Partido 77 - 17 hs – Francia vs. Suecia - Estadio Nueva York Nueva Jersey.

- Estadio Nueva York Nueva Jersey. Partido 78 - 13 hs – Costa de Marfil vs. Noruega - Estadio Dallas.

Así como el de México y Ecuador, los enfrentamientos de Francia vs. Suecia y Costa de Marfil vs. Noruega se podrán ver en español por Telemundo y en inglés por FOX.