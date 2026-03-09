La defensora del título Andreeva, eliminada en tercera ronda de Indian Wells por Siniakova
La rusa Mirra Andreeva, defensora del título, fue eliminada el lunes en la tercera ronda del WTA 1000 de Indian Wells al caer ante la checa Katerina Siniakova por 4-6, 7-6 (7/5) y 6-3.
Siniakova, de 29 años y número 44 del mundo, firmó la sorpresa tras 2 horas y 48 minutos de un intenso partido, con siete quiebres de servicio por lado y un total de 43 oportunidades de break entre ambas jugadoras.
Andreeva, prodigio ruso de 18 años y número 8 del ranking mundial, llegó a tomar ventaja en el tercer set (3-2) con un quiebre, antes de ceder los cuatro juegos siguientes.
Siniakova se enfrentará el miércoles en los octavos de final a la ucraniana Elina Svitolina o a la estadounidense Ashlyn Krueger.