La difícil infancia de J.D. Vance, candidato a vicepresidente de Trump: por qué usa el apellido de su abuelo

James Donald “J.D.” Vance, candidato a vicepresidente de Estados Unidos por el Partido Republicano y compañero de fórmula de Donald Trump, tiene una historia familiar particular debido a los desafíos que debió enfrentar desde niño. Creció en una comunidad de clase trabajadora en el estado de Ohio, donde enfrentó una serie de dificultades que moldearon su vida y visión política.

Vance nació el 2 de agosto de 1984 en Middletown, Ohio, una localidad que enfrentaba los retos de la pobreza y la falta de oportunidades Steve Helber - FR171958 AP

El compañero de fórmula de Trump para las próximas elecciones presidenciales de EE.UU. nació el 2 de agosto de 1984 en Middletown, Ohio, una localidad que enfrentaba los retos de la pobreza y la falta de oportunidades. Su madre, Beverly Vance, tuvo a su hermana mayor Lindsay, cinco años atrás, a los 19 años. Al nacer, el ahora senador nacional fue nombrado James Donald Bowman, en referencia a su padre, Donald Bowman.

Sin embargo, la estabilidad familiar se desmoronó pocos años después: su padre los abandonó cuando eran niños. “Hasta ese momento, fue lo más triste que había sentido”, reconoció Vance años después. Este suceso dejó a su madre como la principal figura en la crianza, aunque pronto surgirían problemas que complicarían la vida del futuro candidato, según recopiló People.

JD Vance se mostró con su madre en diferentes discursos AP

La lucha de la madre de Vance con las adicciones

La madre de J.D. Vance trabajaba como enfermera, y se especula que fue su cercanía a los medicamentos y algunas malas decisiones las que la llevaron a desarrollar problemas de adicción a las drogas. Esta situación generó un ambiente inestable y caótico para el ahora político, quien sufrió episodios de violencia y abuso durante su infancia. Cabe destacar que, cuando tenía 12 años, su madre fue arrestada.

El ciclo de relaciones fallidas de la mujer (se casó cinco veces) llevó a sus hijos a vivir con diferentes padres en un hogar donde la estabilidad era difícil de alcanzar. “De todo lo que odiaba de mi infancia, nada se comparaba con la serie de figuras paternas que desfilaron en mi vida”, escribió en su memoria publicada años atrás.

La influencia de sus abuelos

Ante esta situación, J.D. Vance fue colocado bajo el cuidado de sus abuelos maternos, James y Bonnie Vance, a quienes él considera sus verdaderos padres. Firmes en sus valores y creencias, le ofrecieron un refugio y una estructura que le permitió continuar adelante. En numerosas ocasiones, reconoció que fueron ellos quienes le dieron la fortaleza para superar su entorno, y los definió como “lo mejor” que le pasó. Incluso, el ahora líder político tomó el apellido de ellos.

JD Vance será compañero de fórmula de Donald Trump Ben Gray - FR171789 AP

El reencuentro con su padre y su camino a la fe

Años después de ser abandonado con su madre y su hermana, J.D. tuvo un reencuentro con su padre durante la adolescencia. Aunque su relación era distante, el hombre influyó en un aspecto importante: la religión. Su aporte en este sentido llevó a Vance a abrazar la fe católica en la adultez y decidió bautizarse a los 35 años.

El legado de su historia en “Hillbilly Elegy”

En 2016, el compañero de fórmula de Trump, y candidato a la vicepresidencia de EE.UU., plasmó su experiencia familiar y personal en el libro Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (Elegía Campesina: una memoria de una familia y una cultura en crisis), donde narró los desafíos de su vida y de su comunidad en Ohio. La obra no solo fue un éxito editorial, sino que también se adaptó a un documental de Netflix en 2020.

LA NACION