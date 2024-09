La drástica decisión que tomó Beyoncé para transformar su carrera y alcanzar más éxito que nunca

Beyoncé ha decidido dejar atrás los días en los que se entregaba al trabajo sin límites. En una reciente entrevista, la icónica cantante confesó que ya no se somete al agotador estilo de vida que una vez dominó su carrera. En lugar de eso, optó por trabajar de manera más inteligente, lo que le permitió alcanzar un equilibrio saludable entre su vida personal y profesional. Este cambio de enfoque fue clave para su actual éxito.

A sus 43 años, Beyoncé recordó los años en los que su carrera parecía no tener fin: giras interminables, alfombras rojas, ceremonias de premios y un constante esfuerzo por mantenerse en la cima. Esa rutina la llevó a enfrentar problemas de insomnio, agotamiento físico y un deterioro de su salud mental. Sin embargo, hoy, con una visión más clara y estratégica, asegura que trabajar de manera más equilibrada le ha permitido lograr más de lo que jamás imaginó.

“Hoy, mi enfoque es diferente: priorizo mi salud mental y construyo mi carrera alrededor de mi vida familiar”, explicó en la entrevista COLUMBIA RECORDS

“Antes me obsesionaba cumplir con plazos poco realistas y no me permitía disfrutar de los frutos de mi trabajo”, explicó Beyoncé a GQ. “Hoy, mi enfoque es diferente: priorizo mi salud mental y construyo mi carrera alrededor de mi vida familiar”.

El arte de trabajar con inteligencia

Beyoncé no es la única que encontró valor en reducir la carga de trabajo en lugar de aumentarla. Su decisión de tomarse más tiempo para proyectos que realmente le apasionan fue fundamental en su éxito reciente. En 2024, lanzó dos nuevos negocios: Cécred, una marca de cuidado capilar inspirada en su infancia, y SirDavis, una línea de whisky que homenajea a su bisabuelo. Ambos emprendimientos fueron bien recibidos, demostrando que la calidad y el enfoque intencional rinden frutos.

Su más reciente álbum, Cowboy Carter, que tomó cinco años en desarrollarse, debutó con 407.000 unidades vendidas en su primera semana. Además, Cécred fue galardonada en los Future of Beauty Awards, y SirDavis recibió importantes reconocimientos en la industria de las bebidas.

El enfoque de Beyoncé es un recordatorio de que, incluso en industrias altamente competitivas, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es fundamental.

La decisión de Beyoncé de enfocarse en la calidad de su trabajo, en lugar de la cantidad de horas invertidas, refleja una tendencia cada vez más común entre los líderes empresariales Archivo

Bill Gates, por ejemplo, reconoció en varias entrevistas que no creía en tomarse descansos durante los primeros años de Microsoft, algo que hoy lamenta profundamente. La asesora de liderazgo Yasmene Mumby, también compartió cómo aprendió a gestionar su carga laboral de manera más eficiente, logrando un mayor rendimiento luego de sufrir problemas graves de salud por exceso de trabajo.

Calidad sobre cantidad

La decisión de Beyoncé de enfocarse en la calidad de su trabajo, en lugar de la cantidad de horas invertidas, refleja una tendencia cada vez más común entre los líderes empresariales. Stacie Haller, asesora de carreras, señala que la cantidad de horas no define el éxito. “La clave está en cómo utilizas ese tiempo y en la calidad de las conexiones que estableces en el entorno laboral”, comentó Haller.

LA NACION