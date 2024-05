La mamá de Beyoncé reveló que la cantante sufrió bullying y recordó un episodio que la llenó de orgullo: “Era muy tímida”

Escuchar

El nombre de Beyoncé es sinónimo de éxito y talento, pero su camino hacia el estrellato no ha estado exento de dificultades. En una reciente entrevista, Tina Knowles, su madre, reveló que su hija sufrió bullying en su infancia, lo que mostró un lado poco conocido de la diva del pop.

Beyoncé se ha sincerado en varias ocasiones sobre su infancia en Houston, Texas, donde creció en una casa llena de música y sueños de convertirse en una estrella. En su más reciente película, Renaissance: A Film by Beyoncé, la cantante compartió el difícil camino para conseguir sus aspiraciones, lo que la llevó a enfrentarse con el racismo y las altas exigencias del mundo del espectáculo.

Tina Knowles, peluquera de profesión, le realizaba los looks a Beyoncé en el comienzo de su carrera Foto Instagram @cecred

Ahora, en una entrevista con Vogue, su madre, Tina Knowles, fue quien abrió su corazón y compartió una anécdota conmovedora sobre la niñez de sus hijas. A través de un video en su cuenta de Instagram, Knowles evocó los momentos significativos de la infancia de Beyoncé, Solange y Kelly Rowland, a quien considera como parte de su familia sanguínea.

“¡Cada niño es diferente! Pero todos son tan especiales”, escribió en el posteo. “Creo que los niños nacen con sus personalidades. Mis tres chicas manejaron las cosas de manera muy diferente”, agregó. Knowles también aconsejó a sus seguidores sobre la importancia de aprender y respetar las personalidades individuales de sus hijos. “Nunca compares lo negativo, siempre alaba las diferencias positivas y presta atención a las cosas de las que puedes presumir sobre ellas”, comentó.

El orgullo de la madre de Beyoncé

Durante su infancia, Beyoncé habría sufrido bullying. Sin embargo, un día en particular llenó de orgullo a su madre. “Beyoncé era muy tímida y la acosaban un poco, pero el día en que defendió a alguien, no se defendió a sí misma, sino a otra persona, me emocioné mucho al hablar de eso. Estaba tan orgullosa de ella”, recordó. Este gesto protector y desinteresado de la artista fue un momento crucial que destacó su carácter valiente y empático.

Beyoncé y su hermana menor Solange son hijas del matrimonio entre Tina Knowles, quien fue peluquera de profesión, y el empresario discográfico Matthew Knowles.

Solange es la hermana menor de Beyoncé y también se dedica a la música Foto Instagram @mstinaknowles

Pero la cantante de “Texas hold ‘em” no fue el único orgullo de su familia. La matriarca también se refirió a su hija menor, Solange, de 37 años, para hablar sobre su personalidad y sus logros. “Solange firmó una petición en la escuela cuando solo estaba en quinto grado y salió a conseguir firmas”, explicó Knowles. “Siempre ha sido una activista”, agregó al destacar su espíritu luchador.

También hizo mención a Kelly Rowland, quien a pesar de no ser su hija biológica, fue adoptada por ella como parte de su familia. La también cantante y exmiembro de Destiny’s Child se mudó a la casa de los Knowles a los 11 años, y no solo compartió momentos musicales, sino también reuniones familiares. “Kelly siempre ha sido parte de nuestra familia. La quiero como a una hija”, manifestó.

¿Cuál es la relación entre Beyoncé y Kelly Rowland?

La relación entre Beyoncé y Kelly Rowland va más allá de la música. La amistad entre las dos superestrellas tiene más de tres décadas y ha sido fundamental en sus vidas. Desde cantar juntas en la infancia como parte de la banda de chicas Girls Tyme, que luego se convirtió en el legendario grupo femenino Destiny’s Child, hasta convertirse en tías.

Ambas han alcanzado el éxito en sus carreras individuales y formado sus propias familias. Rowland tiene dos hijos, Titan y Noah, con su esposo Tim Weatherspoon, mientras que Beyoncé tres, Blue Ivy y los gemelos Rumi y Sir, con su esposo Jay-Z.

