La elección para la secretaría general de la ONU: el Consejo de Seguridad afronta la cuarta ronda de votación en una carrera de final abierto

WASHINGTON.- Terminada la semana de alto nivel de la Asamblea de la ONU en Nueva York, el Consejo de Seguridad vuelve este martes a poner el foco en la elección para definir al sucesor de António Guterres como secretario general del organismo a partir de 2027, con la cuarta “votación indicativa” que podría arrojar nuevas señales sobre las posibilidades de los principales candidatos, entre ellos el diplomático argentino Rafael Grossi.

En la última ronda, hace 11 días, la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett quedaron como las principales contendientes, con Grossi perdiendo terreno, aunque con señales sobre una falta de consenso en el organismo que dejan abierta la carrera.

El diplomático argentino Rafael Grossi, candidato a secretario general de la ONU. - - SANA

De no mediar imprevistos, está pautado que este martes por la tarde los 15 miembros del Consejo de Seguridad vuelvan a pronunciarse con papeletas anónimas, que mantienen en secreto el voto de los cinco miembros permanentes con derecho a veto (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, el llamado P5) y los otros diez países que lo integran.

En la anterior ronda, Grynspan lideró la votación al obtener nueve respaldos y superó a Rodrigues-Birkett (ocho), aunque ambas tuvieron una elevada cantidad de rechazos (cinco y seis, respectivamente, más un voto de “no opinión”). Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y cuya candidatura fue impulsada por el gobierno de Javier Milei, perdió dos apoyos y cayó a cinco, al tiempo que sumó dos “no apoya” y subió a ocho (más dos “no opinión”), números que lo dejaron algo más relegado, pero aún con posibilidades.

La candidata a la secretaría general de la ONU Rebeca Grynspan, en Ginebra (Suiza). CYRIL ZINGARO - EFE

Así, Grossi quedó en una línea similar a la del político ugandés Olara Otunnu, excandidato presidencial opositor y antiguo funcionario de Naciones Unidas, que tuvo cinco apoyos, siete rechazos y tres “no opinión”. Tras la tercera ronda, la expresidenta chilena Michelle ‌Bachelet decidió no continuar con su candidatura.

El mandato de Guterres termina el 31 de diciembre y la definición debería llegar antes de esa fecha, aunque no se descarta ningún escenario dada la falta de consenso en el Consejo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, en la sede del organismo en Nueva York. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Para imponerse en la ronda final -que no tiene fecha definida-, un candidato necesita reunir al menos nueve votos en el Consejo y evitar el veto de cualquier miembro del P5. Tras ese respaldo, los 193 Estados miembros de la Asamblea General suelen ratificar al aspirante recomendado.

Grossi y otros candidatos a la secretaría general estuvieron la semana pasada en Nueva York en el marco de la Asamblea General, que concentró a los líderes mundiales, para conseguir respaldos y apuntalar sus postulaciones.

Por su rol al frente del OIEA, el diplomático argentino -cuya candidatura es respaldada por la administración de Donald Trump- se reunió con los cancilleres de Rusia, Sergei Lavrov, y de Ucrania, Andrii Sybiha, para revisar el trabajo del organismo ante los riesgos en la planta nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, ocupada por fuerzas rusas desde la invasión de 2022.

Important and timely meeting with 🇷🇺 @mfa_russia's Sergey Lavrov on the current work of the @IAEAorg and the role of international institutions and multilateralism amidst global challenges. pic.twitter.com/RFzS9f7EeD — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 25, 2026

“Importante y oportuna reunión con Lavrov sobre el trabajo actual del OIEA y el papel de las instituciones internacionales y el multilateralismo en medio de los desafíos globales”, señaló Grossi, quien en las últimas semanas había sido criticado públicamente por Moscú por su postura sobre los ataques en las inmediaciones de Zaporiyia. También hablaron sobre la situación del programa nuclear de Irán, aliado de Rusia, de acuerdo al Kremlin.

En su estadía en Nueva York, el canciller ruso también saludó a Grynspan y a Otunnu en los pasillos de la sede de la ONU, según mostró en su cuenta de X el postulante ugandés.

Greeting Ms @RGrynspan, candidate for @UN Secretary General from Costa Rica. Together, we also exchanged greetings with Russia's Minister of Foreign Affairs, Sergey Lavrov. #OlaraOtunnu4SG@UgandaMFA pic.twitter.com/ca3F1x1xGM — Olara Otunnu (@Olara_Otunnu) September 26, 2026

La nueva votación del Consejo este martes se produce además luego de las reuniones de la semana pasada en Washington que sostuvieron Trump y el presidente chino, Xi Jinping. Aunque no trascendió si sus administraciones discutieron allí sobre la carrera para la sucesión de Guterres, los analistas señalan que será clave para la elección el eventual consenso que puedan alcanzar sobre una candidatura que evite que apliquen su derecho a veto.

Según publicó el fin de semana el diario South China Morning Post, basado en Hong Kong, el régimen de Xi “descartó” la candidatura de Grossi (“considerado ampliamente como el candidato preferido de Washington”, señaló el artículo) y “está a punto de decidir” si respalda a Grynspan o a Rodrigues-Birkett, según fuentes de distintas delegaciones consultadas en Nueva York.

Semanas atrás, China ya había indicado que le “agradaría” que una mujer fuera electa, mientras que en la declaración de Nueva Delhi de los Brics (que el país asiático integra junto con Rusia, Brasil, la India y Sudáfrica), aprobada por unanimidad este mes, el grupo formuló un señalamiento directo de que ninguna mujer haya ocupado el cargo de secretaria general de la ONU durante sus 81 años de historia.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de la ONU. Yuki Iwamura - AP

Por otra parte, la creciente tensión entre la Argentina y el Reino Unido por el diferendo que mantienen sobre la soberanía de las Islas Malvinas, también podría ser un eventual obstáculo para la candidatura de Grossi, que fue impulsada por la administración de Milei. Londres es miembro del P5 y tiene derecho a veto.

El miércoles pasado, en el atril de la Asamblea, el Presidente dedicó varios minutos de su exposición hacer una encendida defensa del reclamo por la soberanía sobre las Malvinas, con duras críticas a la ONU -al que acusó de haber decidido “mirar hacia otro lado con la causa” de las islas-, y llamar al Reino Unido a debatir sobre la explotación de los recursos naturales en la zona en disputa.

El presidente Javier Milei y el diplomático argentino Rafael Grossi, en la Antártida. X.

Los expertos también pusieron el foco en las duras críticas que Milei lanzó contra la ONU en su discurso, y cómo podrían impactar en la postulación de Grossi. Como había hecho en sus anteriores presentaciones en el mismo escenario, el Presidente fustigó el rol de Naciones Unidas, a la que tildó de “organización inútil que solo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bienintencionados”.