Demócratas vs. republicanos: encuestas y quién gana las midterm 2026 con Trump en Estados Unidos

A poco más de un mes de las elecciones 2026 en Estados Unidos, los demócratas aventajan a los republicanos en las encuestas nacionales sobre la disputa por el control del Congreso. La medición anticipa el panorama antes de los comicios del 3 de noviembre y preocupa a Donald Trump, aunque no determina qué partido controlará la Cámara de Representantes y el Senado.

Elecciones 2026: demócratas tienen ventaja en las encuestas

NBC News difundió un promedio que combina distintos sondeos nacionales publicados que cumplen sus criterios metodológicos y, en esta etapa de la campaña, prioriza los resultados entre votantes probables. En ese universo, los demócratas registran el 52% de las preferencias frente al 43% de los republicanos.

El denominado generic ballot o papeleta genérica reúne sondeos sobre qué partido prefieren los votantes para el Congreso. Por eso, sirve para observar tendencias nacionales, pero no anticipa por sí mismo el resultado en cada distrito o estado, según el análisis de expertos del medio.

Además, señalaron que la brecha se amplió al acercarse las elecciones y con el paso de encuestas centradas en votantes registrados a modelos que priorizan a votantes probables. El 5% restante entre ambos porcentajes corresponde a indecisos y otras respuestas.

El promedio también muestra un deterioro en la aprobación presidencial. El 39% aprueba el desempeño de Trump y el 59% lo desaprueba, frente al 50% de respaldo que registraba al comienzo de su segundo mandato, en enero de 2025.

Los independientes aparecen como un grupo relevante en ese movimiento. Según el análisis de NBC News, las preferencias entre quienes se identifican como demócratas o republicanos permanecieron relativamente estables, mientras que los cambios fueron mayores entre los votantes que no se identifican con ninguno de los dos partidos.

Elecciones 2026: quién lidera las encuestas de la Cámara de Representantes

La batalla por la Cámara se define distrito por distrito. Los 435 representantes son elegidos en contiendas individuales, por lo que una ventaja nacional no se traduce en la misma diferencia de bancas.

En su actualización del 25 de septiembre, Cook Political Report modificó la clasificación de 15 contiendas para la Cámara en dirección favorable a los demócratas .

en dirección . El análisis atribuyó los movimientos al contexto político nacional y a la situación de candidatos republicanos en distritos competitivos.

Donald Trump registra un 39% de aprobación y un 59% de desaprobación en el promedio nacional de encuestas Alex Brandon - AP

La organización estima como escenario más probable una ganancia neta demócrata de entre cinco y 15 bancas, lo que dejaría al partido con aproximadamente 220 a 230 representantes en 2027.

Además, 22 distritos están clasificados como toss up, categoría utilizada para las contiendas en las que ninguno de los partidos tiene una ventaja suficiente para ser considerado favorito.

Demócratas tienen una ventaja ajustada para las elecciones 2026 del Senado

Para el Senado, Cook Political Report mantiene la disputa por el control como toss up. Su escenario contempla una ganancia neta demócrata de entre uno y cinco escaños; el partido necesita sumar cuatro para alcanzar la mayoría.

Las últimas encuestas para las midterm elections 2026 muestran a los demócratas por delante de los republicanos en la intención de voto nacional para el Congreso Fotomontaje editado con IA

Tres contiendas se movieron en dirección favorable a los demócratas: Georgia, Kansas y Carolina del Sur. No en todos los casos se proyecta un posible triunfo demócrata, pero los análisis sí marcaron una mejora con respecto a mediciones anteriores.

Otros siete estados concentran las carreras clasificadas como toss up. Se trata de Alaska, Iowa, Maine, Michigan, Nuevo Hampshire, Ohio y Texas. Cinco de esas bancas están actualmente en manos republicanas y dos corresponden a los demócratas.