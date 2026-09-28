El DHS dice que han bajado los alquileres gracias al ICE, pero Nueva York tuvo que aplicar una ley para congelarlos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) vinculó la caída de los alquileres en varias ciudades de Estados Unidos con la reducción del ingreso de trabajadores en situación migratoria irregular y con los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El planteo oficial contrasta con la situación de Nueva York, donde las autoridades establecieron un congelamiento de los aumentos.

El DHS atribuye al ICE la baja de alquileres y Nueva York congela aumentos

Los datos difundidos por el DHS en su cuenta oficial de X muestran descensos en el precio del alquiler en distintas áreas metropolitanas, mientras que la regulación neoyorquina responde a otro escenario: una parte importante de los hogares inquilinos destina una proporción elevada de sus ingresos al alquiler y la disponibilidad de viviendas permanece limitada.

El DHS aseguró que los precios de los alquileres disminuyeron en diversas áreas metropolitanas de Estados Unidos DHS en X

Según sostuvo el DHS, los alquileres disminuyeron en varias áreas metropolitanas ubicadas en estados que cooperan con el ICE.

San Antonio registró una baja del 4,8%; Austin , del 4,3%; y Dallas y Houston , de aproximadamente 3%.

registró una baja del 4,8%; , del 4,3%; y y , de aproximadamente 3%. Miami presentó una disminución del 2,6%, mientras que Phoenix bajó 4,2%.

presentó una disminución del 2,6%, mientras que bajó 4,2%. Atlanta registró una caída del 3,2%, Nashville del 5,3% y Nueva Orleans del 8%.

Por qué el DHS relaciona deportaciones del ICE con la caída de los alquileres

En su publicación, DHS sostuvo que existe una relación entre la llegada de trabajadores en situación migratoria irregular y el comportamiento de los precios de las viviendas.

El departamento agregó que ese flujo se habría revertido en los estados donde se desarrollan las acciones de control migratorio interior más intensas. A partir de esa interpretación, DHS presentó las reducciones observadas en diferentes ciudades como parte de un argumento más amplio sobre el impacto económico de las políticas migratorias.

El mensaje concluyó con una afirmación política: “Si quieres un costo de vida más bajo: apoya las deportaciones masivas”.

El DHS vinculó el descenso en el costo de la vivienda con la reducción del ingreso de trabajadores en situación migratoria irregular Foto de valor kopeny en Unsplash

Nueva York establece un 0% de aumento para determinados alquileres

Mientras el DHS realizó el anuncio en redes sociales, en Nueva York, el mecanismo utilizado para contener los costos es diferente.

La Junta de Directrices de Alquileres de la ciudad de Nueva York (RGB, por sus siglas en inglés) estableció mediante la Orden N.º 58 un aumento del 0% para los contratos de uno y dos años correspondientes a departamentos y lofts con alquiler estabilizado que comiencen entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

La normativa, sin embargo, no significa que todos los inquilinos pagarán exactamente la misma suma que en años anteriores.

El congelamiento fue una de las principales promesas de campaña de Zohran Mamdani

El cálculo toma como referencia el alquiler legal vigente al 30 de septiembre de 2026. Por lo tanto, el congelamiento impide aplicar un nuevo incremento durante el período contemplado, pero no elimina las subas que ya fueron incorporadas al alquiler legal.

La Orden N.º 58 también incluye disposiciones específicas para aumentos aprobados bajo normas anteriores. En determinadas unidades alcanzadas por la Sección 421-a, pueden mantenerse cláusulas de incremento de hasta un promedio del 2,2% anual, acumulativo, pero no compuesto.

Por su parte, para las viviendas comprendidas en la Sección 423, se aplica el porcentaje establecido específicamente por esa normativa.

De esta manera, el 0% fijado por la RGB se refiere a los nuevos períodos de alquiler que comienzan entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. No supone una reducción automática de los montos que ya pagan los inquilinos.