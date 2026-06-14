La España de Lamine se lanza a la conquista de América: primera parada, Cabo Verde

Su sonrisa ilumina Times Square, su silueta dibuja imponentes rascacielos. Con 18 años, Lamine Yamal lidera a una selección española que se estrena en el Mundial de Norteamérica con el cartel de favorita, este lunes (16.00 GMT) en Atlanta ante la debutante Cabo Verde.

La campeona de Europa entra en liza con una paradoja a negociar: lleva 30 partidos sin perder -en el tiempo reglamentario- pero no supera un cruce desde que levantara su única Copa del Mundo en 2010.

Desde entonces, fracasos, a cada cual más ruidoso: eliminada en la fase de grupos en Brasil 2014, en octavos de Rusia 2018 y Catar 2022 en los penales.

- Herederos del tiqui-taca -

Pero la gran Roja está de vuelta. Campeona de Europa en 2024, en su soñado horizonte se dibuja un nuevo ciclo dorado, tras aquella España del tiqui-taca que también fue dos veces campeona continental (2008 y 2012).

En el banquillo, Luis de la Fuente, una versión moderna de Vicente del Bosque, el arquitecto de aquel equipo, su modelo a la hora de dirigir a la Roja.

Con mano izquierda, el entrenador gestiona una tropa liderada por el fenómeno Yamal, ya recuperado de su lesión en el muslo, pero que salvo sorpresa entrará en juego de manera paulatina en una competición que puede ser muy larga hasta la final del 19 de julio.

"Transmite frescura y alegría en el campo y fuera. Tiene una calidad que le permitirá marcar una época", señaló esta semana el director deportivo de la Roja, Aitor Karanka.

Uno llega y otros se van. Talento generacional, Yamal recoge el testigo en el Mundial de las leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que se despedirán en Norteamérica con su sexta participación.

- "En perfecto estado de revista" -

Los otros jugadores que arrastraban lesiones, Nico Williams y Víctor Muñoz, también participaron en las últimas sesiones colectivas en Chattanooga (Tennessee), por lo que De la Fuente cuenta con sus 26 jugadores.

"En perfecto estado de revista", dijo el técnico, siempre optimista.

Más allá de Yamal, la fortaleza de España está en saber a qué juega, algo poco habitual en el fútbol de selecciones.

Presión agresiva y extremos con colmillo añadidos al fútbol de pases que se ha convertido en el sello de la Roja, asegurado por una medular que incluye al Balón de Oro 2024 Rodri, al doble campeón de Europa con el PSG Fabián Ruiz y al virtuoso Pedri.

"Creo que en el centro del campo tenemos a los seis mejores jugadores del mundo", dejó claro el seleccionador tras ganar 3-1 a Perú el lunes en Puebla en el último amistoso.

- Los Tiburones Azules aspiran a la machada -

La Roja debuta ante Cabo Verde, 67ª de la lista FIFA y una de las cenicientas de la competición, en una joya arquitectónica como el Estadio Atlanta, que llenará sus 75.000 plazas, y que cuenta con aire acondicionado, pan bendito en una competición en la que el calor puede ser decisivo.

Su primera fase en el Grupo H se presume de dificultad progresiva, con una segunda jornada ante Arabia Saudita, también en Atlanta (21 de junio), y el cierre frente a Uruguay en Guadalajara (26 de junio).

Pero antes, cita contra los Tiburones Azules, que aspiran a la machada liderados en el banquillo por Bubista y en el campo por su capitán Ryan Mendes, un atacante buscavidas de 36 años.

"El partido más importante del Mundial es Cabo Verde, no hay duda", zanjó De la Fuente, alerta ante cualquier tipo de relajación.