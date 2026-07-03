La Estatua de la Libertad brilla para celebrar la independencia de EE.UU.

Música electrónica y láseres le dieron vida a la Estatua de la Libertad, cuya iluminación se transmitirá este viernes para conmemorar el aniversario 250 de EE.UU.

El espectáculo en este monumento donado por Francia en 1886 durará 15 minutos y será transmitido por la cadena ABC.

El cónsul general de Francia en Nueva York, Cedrik Fouriscot, le dijo a la AFP que la elaborada presentación demuestra la "importancia de las alianzas".

País que donó el monumento a EE.UU. en 1886 como celebración de su independencia

"Cuando Francia y EE.UU. están juntos y crean cosas juntos, como la Estatua de la Libertad o este espectáculo, puede ser algo inolvidable", dijo Fouriscot.

La Estatua de la Libertad, una escultura revestida de cobre de una mujer en túnica y coronada, sosteniendo una antorcha por encima de su cabeza, está en el puerto de Nueva York y es una de las imágenes más icónicas de la ciudad, visitada por millones de turistas cada año.

El evento, financiado por patrocinadores privados, se grabó en la noche del miércoles.