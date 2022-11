¿Cómo se pronuncia Adele? La llamativa corrección de la cantante sobre su nombre

escuchar

Es una de las cantantes más famosas y exitosas de la industria y su música se escucha en cada rincón del planeta. Desde 2006, su carrera no paró de crecer: empezó con 19, su disco debut y hasta 30 (2021), su quinto álbum, ganó premios, llevó su voz por el mundo y se convirtió en una de las mujeres más influyentes dentro de la escena. Sin embargo, durante todo ese tiempo, muy pocos fueron los que dijeron de forma correcta su nombre. El llamativo dato lo reveló la misma Adele en una sesión de preguntas y respuestas con fanáticos en Los Ángeles, en el marco del lanzamiento de su video musical “I Drink Wine”.

Adele Laurie Blue Adkins, así su nombre completo, explicó que en la pronunciación correcta de su nombre se debe hacer un sonido largo de “A” en la segunda sílaba. La ganadora del Emmy, el Grammy y el Oscar, dueña de uno de los nombres más famosos del mundo, dejó en claro el error cuando una fanática, por fin, la llamó por su nombre de forma correcta.

Adele en el Hyde Park el 2 de julio de 2022 durante un recital GARETH CATTERMOLE - Getty Images Europe

La aclaración se dio cuando una joven desde Londres le hizo una pregunta a su ídola sobre cómo escribir canciones. “Me encanta”, reaccionó de golpe Adele, y explicó de inmediato su sorpresa. “¡Ella dijo mi nombre perfectamente!”. La pronunciación correcta es “uh-dale”, no “ah-dell”, señaló la estrella, quien luego pasó a responder la pregunta de la mujer.

A un paso del “Grand Slam”

Hace poco, Adele logró alcanzar la categoría de “EGO”, siglas que definen a aquellos artistas que lograron ganar por lo menos un Emmy, un Grammy y un Oscar. “Estoy tan contenta”, le aseguró la cantante británica a otro fanático que tuvo la oportunidad de charlar con ella. Además, la compositora habló de su interés en lograr la sigla completa “EGOT” con un premio Tony, galardón que aún le falta para completar el Grand Slam de premios de la industria del entretenimiento.

“No puedo mentir, chicos, no soy una gran fan de Broadway”, aseguró. “No creo que haya visto suficiente (comedia musical) como adulta para saber si me gustaría hacerlo. Me preguntaba, ‘¿simplemente muevo el espectáculo de Las Vegas a Broadway y gano el Tony?’, ironizó. Luego, mencionó un papel que podría llegar a interpretar. “Vi Gypsy en Londres y me encantó el papel de la mamá”, reconoció, y explicó que el número “Rose’s Turn” le llamó la atención especialmente.

“Prefiero el sonido de un EGO que un EGOT”, dijo Adele para darle un cierre al tema. “EGO es divertido. Pero nunca digas nunca. Si me mudo a Nueva York y me aburro, estaré en ese escenario en un segundo”.

Adele, feliz con su Emmy Instagram

Afortunada en el amor

Mientras en el plano profesional Adele se prepara para desembarcar en Las Vegas con el show Weekends with Adele, en el plano personal todo parece funcionar también a la perfección. En una entrevista que otorgó dos meses atrás a la revista Elle, la británica afirmó estar más enamorada que nunca y no descartó la posibilidad de volver a convertirse en madre junto a su actual pareja, el agente deportivo Rich Paul.

“Soy un ama de casa y soy una matriarca, tener una vida estable me ayuda con mi música”, explicó, aunque también aseguró que hoy su energía está centrada cien por ciento en el trabajo. “Ahora mismo, todo lo que tengo en la cabeza es Las Vegas. Quiero romperla”, manifestó.

Adele y su novio en la mansión que comparten https://www.instagram.com/p/CdbgHPUPacm/

“¡Bueno! Bueno. Bueno, no estoy casada”, aseguró cuando se le preguntó si el anillo que ha estado usando recientemente es un diamante de compromiso. “¡Estoy enamorada! Soy más feliz que nunca”, expresó para luego hablar sobre su enorme anillo: “No estoy comprometida. Me encantan las joyas de alta gama”. “Nunca he estado así de enamorada. Estoy obsesionada con él y definitivamente quiero más hijos’, aseguró la estrella.

El peor momento de su carrera

En el mes de enero, cuando faltaban apenas 24 horas para el estreno de su show en la ciudad del juego y del pecado, Adele anunció a través de su cuenta de Instagram que los conciertos programados para enero, marzo y abril se iban a posponer. Para ese entonces, la gran mayoría de los que habían adquirido tickets para las primeras funciones ya estaban en la ciudad o viajando hasta allí, lo que generó una gran ola de críticas y enojos.

“Fue por lejos el peor momento de mi carrera”, le dijo a Elle. “Estaba muy emocionada con esos espectáculos y fue devastador”, añadió. Sin embargo, según contó la artista inglesa, la magia y honestidad que planeaba transmitir durante el concierto no estaba presente en los ensayos. “No había alma”, continuó. “El montaje del escenario no era el adecuado, estaba muy desconectado de mí y de mi banda, faltaba intimidad. Quizá me esforcé demasiado en darle a la gente esas cosas en un entorno tan controlado”, se sinceró.

Durante un ensayo general la noche antes de anunciar la cancelación, la cantante se dio cuenta de lo que pasaba. Frustrada por no hallarse en el espectáculo cortó el micrófono y cantó a capela ante un Coliseo casi vacío. “Esta será la mejor parte del espectáculo”, dijo sobre esa intimidad que percibió de repente. “Para mí, y para ustedes, esto es lo que quiero”, afirmó mirando el enorme venue en donde relucientes efectos especiales estaban preparados para sorprender a la gente. “Y nada de eso pasaba”.

